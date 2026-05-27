Si rotola sul Cooper's Hill, a Brockworth nel Gloucestershire (Inghilterra) KEYSTONE

Lo YouTuber tedesco Tom Kopke ha vinto la storica gara di «cheese rolling» nel Gloucestershire, in cui decine di persone si lanciano giù da una collina all'inseguimento di una forma di formaggio da circa 3,6 kg. La gara si è svolta in condizioni di caldo torrido.

Hai fretta? blue News riassume per te Sul Copper's Hill, come da secoli a questa parte, nel Gloucester, in Inghilterra, si è consumata la gara annuale di «Cheese Rolling».

Adulti e bambini, temerari, si lanciano con entusiasmo giù per la ripida collina nel tentativo di essere i primi a raggiungere la forma di formaggio che rotola davanti a loro.

Il formaggio raggiunge la velocità di oltre 100 chilometri orari.

Il più veloce di tutti è stato lo youtuber Tom Kopke. Una delle gare per bambini è stata vinta da William Anderson, 11enne figlio del 23 volte campione e detentore del Guinness World Record Chris Anderson. Mostra di più

Nonostante le temperature torride, lunedì migliaia di spettatori si sono riuniti ancora una volta a Cooper's Hill.

Si ritiene che questa tradizione risalga a secoli fa e continui a svolgersi ogni anno nello stesso luogo. Ogni anno, adulti e bambini si lanciano con entusiasmo giù per la ripida collina nel tentativo di essere i primi a raggiungere la forma di formaggio che rotola davanti a loro.

Il formaggio Double Gloucester, che pesa circa tre chilogrammi, può raggiungere velocità fino a 110 km/h durante la discesa. I vincitori di tutte e sette le gare ricevono in premio una forma di formaggio da portare a casa.

Tutto lì. Oltre alla gloria e alla coccarda da mettersi sul petto per aver partecipato a questa storica e pazza gara.

La vittoria tra i maschi è andata a Tom Kopke, youtuber tedesco, alla sua terza vittoria consecutiva a Cooper's Hill. La sua discesa è stata la più veloce, come riporta la «BBC».

Il recordman Chris Anderson, sinistra, si congratula con il vincitore di giornata Tom Kopke. KEYSTONE

William, 11 anni, figlio del 23 volte campione e detentore del Guinness World Record Chris Anderson, ha vinto la prima gara per bambini, mentre Ariadne si è aggiudicata il titolo femminile.

Niels, dai Paesi Bassi, si è aggiudicato il titolo nella seconda gara di discesa libera maschile.

La seconda gara per bambini è stata vinta da Xander, 16 anni, e Dotty, 11 anni. Alix, francese ha continuato la serie internazionale aggiudicandosi il secondo titolo femminile.

Jamie, del Gloucestershire, ha vinto la seconda gara maschile portando un po' di gloria locale. Infine, Otto, dalla Florida, ha vinto la terza e ultima gara maschile.