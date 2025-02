Sull'aereo seduti uno sopra e uno sotto al posto che accanto? Potrebbe presto diventare realtà

Airbus sta testando un nuovo concetto di sedili per gli aerei che promette più comfort nella classe economica. La nuova organizzazione, a due piani, ha tuttavia già suscitato molto scetticismo online: quanto è davvero realistica l'implementazione?

Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Il concetto di sedile a due piani è attualmente in fase di sperimentazione da parte del produttore di aeromobili Airbus.

Dietro l'idea c'è una start-up spagnola chiamata «Chaise Longue».

Le immagini dei sedili stanno facendo il giro del web da qualche tempo e sono state accolte da commenti scettici.

I sedili a due piani promettono più spazio per le gambe dei passeggeri e una maggiore comodità di reclinazione per le file superiori. Mostra di più

Il concetto di seduta «Chaise Longue», realizzato dall'omonima start-up spagnola e dall'aspetto futuristico, è attualmente in fase di test da parte del produttore di aerei Airbus.

L'idea è stata presentata dal CEO Alejandro Núñez Vicente, che ha progettato questi sedili a due piani all'Aircraft Interiors Expo di Amburgo nel 2023.

Da allora, le immagini di queste curiose sedute sono apparse online più volte. Sebbene il concetto sia stato a lungo considerato un sogno del futuro e difficilmente realizzabile, ora starebbe facendo grandi passi verso la realtà.

Lo scrive la start up su LinkedIn e lo ha confermato il costruttore di velivoli alla «CNN»: «Chaise Longue e Airbus sono nelle prime fasi di studio di un concetto per soluzioni di sedili a due piani per i nostri aerei commerciali».

Più spazio per le gambe e reclinazione rilassata

L'idea della start-up spagnola è quella di disporre le file di sedili su due livelli. Questo potrebbe offrire ai passeggeri più spazio per le gambe e, ai piani superiori, la possibilità di reclinare maggiormente i sedili senza disturbare nessuno.

L'obiettivo di Vicente è quello migliorare l'esperienza di volo e creare nuove opportunità commerciali per le compagnie aeree.

L'unico problema? Per realizzare il concetto, i vani bagagli dovrebbero essere rimossi per fare spazio.

E per i claustrofobici?

Le reazioni sui social media sono però contrastanti. Mentre alcuni utenti sono scettici sull'idea e sottolineano i possibili inconvenienti, come lo spazio limitato nella fila inferiore, altri vedono il potenziale per rendere i viaggi in aereo più confortevoli.

Molti esprimono il timore che i passeggeri affetti da claustrofobia possano avere problemi a sedersi nella fila inferiore, dato che lo spazio sembra molto limitato.

Sotto una foto dei sedili a due piani un utente ha espresso anche un'altra preoccupazione: «No grazie. Non voglio una scoreggia in faccia».

Resta da vedere se il concetto verrà effettivamente messo in pratica, anche se potrebbe sicuramente essere interessante per le compagnie aeree, in quanto consentirebbe loro di ospitare più posti a sedere.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto di AI.