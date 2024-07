La specie di formica «Tapinoma magnum» si sta diffondendo in Germania. Symbolbild: IMAGO/Pond5 Images

Nella città di Kehl, nel Baden-Württemberg in Germania, una specie invasiva di formiche sta insegnando ai residenti locali il significato della paura. Gli insetti neri scavano i prati, si infilano nelle fessure più piccole e causano persino interruzioni di corrente e internet.

La specie invasiva di formica Tapinoma magnum è comparsa nella piccola città tedesca di Kehl praticamente da un giorno all'altro.

Nessuno è in grado di dire con esattezza come gli insetti striscianti abbiano trovato la strada dal Nord Africa all'idillio di una piccola città del Baden-Württemberg. Ciò che è indiscutibile, tuttavia, è questo: milioni di formiche nere continuano a diffondersi a Kehl e sono quasi impossibili da controllare.

Gli insetti, grandi appena tre millimetri, minano marciapiedi e strade, penetrano nei muri delle case. Le formiche hanno già paralizzato le reti elettriche e internet in diverse occasioni.

A Kehl-Marlen, il punto di ritrovo di questi animali è un parco giochi nel centro di una zona residenziale.

Residenti disperati

A differenza delle specie autoctone, la formica Tapinoma ha centinaia di regine in nidi parziali. Queste possono unirsi per formare una super-colonia. Di conseguenza, le formiche nere si riproducono in modo quasi esplosivo in pochissimo tempo.

A Kehl regna la disperazione per l'invasione di formiche. «Erano già in casa, quasi ovunque. Nella stanza dei bambini, in camera da letto, in cucina», ha raccontato la famiglia Kiren a SWR.

Il padre di famiglia ha combattuto una battaglia senza successo contro i piccoli striscianti. Li ha aspirati e ha usato vari antidoti come trappole per formiche, acido acetico e cannella. Ma niente è utile contro i mini invasori. Gli sciami di formiche non possono essere distrutti.

Difficile da combattere

La città di Kehl ha già speso circa 20'000 euro (circa 19'600 franchi) per combattere le formiche, riporta SWR. Non è ancora stato trovato un rimedio efficace contro gli agili animali. Né la schiuma calda né le esche avvelenate sono riuscite a ridurre la popolazione.

«Finora non c'è nulla di garantito che funzioni contro la formica invasiva», spiega alla Bild il responsabile ambientale della città, Gregor Kuschate.

I danni a Kehl sono già notevoli. Si stanno formando crepe nelle strade di diversi quartieri. Nel frattempo, anche altre città e regioni limitrofe stanno segnalando l'improvvisa comparsa delle formiche invasive.

Sono già state avvistate a Karlsruhe, Weinheim, Heidelberg, Ketsch e nei pressi di Stoccarda. Anche le regioni limitrofe della Renania-Palatinato, dell'Assia e della Francia ne hanno segnalato la comparsa.