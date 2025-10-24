  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Le risposte dell'esperto Le casse automatiche convengono davvero? «I furti aumentano del 15-30%»

SDA

24.10.2025 - 15:00

In America si sta tornando indietro.
In America si sta tornando indietro.
Keystone

L'introduzione dei sistemi di auto-scannerizzazione nei punti vendita della grande distribuzione causa una crescita marcata dei fenomeni di sottrazione indebita di merce: lo afferma Philip Meeth, esperto del commercio al dettaglio.

Keystone-SDA

24.10.2025, 15:00

24.10.2025, 15:12

«Partiamo dal presupposto che il numero dei furti sia superiore del 15-30% rispetto alle casse tradizionali», afferma lo specialista tedesco in un'intervista pubblicata da 20 Minuten.

«I supermercati puntano sempre più su misure di sicurezza moderne come i cosiddetti blocchi di uscita, che proteggono e controllano in modo mirato l'area delle casse. A questi si aggiungono tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, strumenti di analisi, videosorveglianza intelligente e sensori di peso. Il personale addestrato può inoltre intervenire, effettuare controlli casuali e fornire assistenza».

Le verifiche consentono di identificare potenziali comportamenti scorretti e di ottenere un effetto deterrente. «L'obiettivo di tutte le misure è quello di ridurre al minimo le perdite per i commercianti, senza limitare inutilmente l'esperienza di acquisto e mantenendo l'equilibrio tra automazione e assistenza attiva ai clienti».

Ci sono dei limiti

Negli Stati Uniti – osserva il giornalista del portale – i rivenditori stanno però smantellando le casse self service a causa dei numerosi furti. «In Europa e in Svizzera, le casse automatiche continuano ad essere ampliate, ma allo stesso tempo sono oggetto di critiche», replica il professionista. «Un'obiezione frequente è che, nonostante l'automazione, il personale rimane necessario per intervenire in caso di problemi durante il processo di pagamento o per assistere i clienti».

Anche in Europa alcune aziende hanno smantellato le casse self checkout perché non hanno portato i vantaggi in termini di efficienza sperati. «Ma l'attenzione è rivolta all'ulteriore sviluppo dei sistemi esistenti, supportato da un monitoraggio mirato e da una migliore interazione con i clienti, ovvero un modello ibrido adattato al mercato».

Fino a 120 mila franchi per 4 casse

Ma quanto risparmiano le imprese con una cassa automatica rispetto a una tradizionale? «Le strutture self checkout sono considerate una misura che alleggerisce il carico di lavoro del personale, ma finora offrono solo risparmi limitati nel bilancio complessivo. I costi di acquisto e di esercizio della tecnologia rimangono elevati».

Concretamente – spiega il professionista – un sistema con quattro postazioni self service costa circa 80'000-120'000 euro (74'000-111'000 franchi), mentre una cassa tradizionale è disponibile già a partire da 10'000-20'000 euro (9000-18'000 franchi). «Il prezzo può variare a seconda del fornitore, dell'attrezzatura, dei servizi offerti e delle esigenze individuali». A questo si aggiungono poi i costi d'esercizio.

I fattori decisivi

«La redditività economica del self checkout dipende fortemente dal modello di affari, dall'affluenza dei clienti, dalle dimensioni del negozio e dall'efficacia delle misure di sicurezza e comunicazione correlate. Spesso l'investimento è particolarmente vantaggioso in caso di elevati volumi di transazioni e pianificazione flessibile del personale».

Con quest'ultimo concetto si intende che i commessi possono essere impiegati in base alle esigenze e alle ore di punta, senza essere costantemente vincolati alla cassa. «Poiché le casse automatiche svolgono parte del lavoro, i dipendenti possono invece dedicarsi in modo flessibile ad altre mansioni all'interno del negozio, come il rifornimento delle merci, la consulenza ai clienti o i controlli di sicurezza. Ciò aumenta l'efficienza e, idealmente, consente di risparmiare sui costi del personale, soprattutto nei periodi di scarsa affluenza», conclude Meeth.

I più letti

Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Arriva la neve: ecco i passi alpini che sono stati chiusi
Con il principe Andrea fuori dai giochi, Eugenie e Beatrice salvano l’onore dei Windsor
Fedez sul matrimonio con Chiara Ferragni: «Ho frequentato figure insopportabili»
Platini in Italia: «Giustizia sportiva? No, il TAS è la mafia svizzera»

Altre notizie

Milano. San Siro, il Municipio approva la convenzione del quadro di vendita

MilanoSan Siro, il Municipio approva la convenzione del quadro di vendita

Vale fino a 200'000 franchi. Spilla in diamanti di Napoleone all'asta a Ginevra

Vale fino a 200'000 franchiSpilla in diamanti di Napoleone all'asta a Ginevra

Spettacolo. A Parigi il Moulin Rouge riaprirà la storica sala Mistinguett

SpettacoloA Parigi il Moulin Rouge riaprirà la storica sala Mistinguett