Surfista scompare senza lasciare traccia, poi avviene il miracolo...

Darcy Deefholts è ricomparso all'improvviso. X

Un surfista di 19 anni scompare al largo della costa australiana senza lasciare traccia. Viene ritrovato a 12 chilometri di distanza, su un'isola disabitata.

Sven Ziegler, Agence France-Presse Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un surfista scompare senza lasciare traccia in Australia.

Viene ritrovato e salvato su un'isola disabitata.

Il padre aveva dichiarato ai media di temere il peggio per il figlio scomparso. Mostra di più

Un adolescente scomparso dopo aver fatto surf è stato ritrovato e salvato su un'isola disabitata a chilometri dalla costa australiana dopo un'estesa operazione di ricerca.

Il salvataggio del figlio è stato un «miracolo che capita una volta su un milione», ha dichiarato il padre del 19enne surfista al quotidiano di Sydney «Daily Telegraph».

In precedenza, l'uomo aveva dichiarato nei network online che temeva il peggio per il figlio scomparso.

Il 19enne, il cui nome è stato indicato dai media locali come Darcy Deefholts, sarebbe uscito di casa mercoledì pomeriggio per andare a fare surf in una spiaggia di Wooli, 480 chilometri a nord di Sydney.

«Quando non è tornato a casa, i parenti preoccupati hanno contattato gli agenti», ha dichiarato la polizia del Nuovo Galles del Sud.

Le autorità hanno poi avviato un'operazione di ricerca a terra e in mare nei dintorni di Wooli. Il giovane è stato infine ritrovato a North Solitary Island.

La piccola isola deserta si trova a circa 12 chilometri dalla costa. Come ha raccontato il padre al «Daily Telegraph», il 19enne ha ricevuto cure mediche dopo il suo salvataggio.