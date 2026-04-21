  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lo rivela la SUVA Nel 2025 meno infortuni sul lavoro in Svizzera, ma di più nel tempo libero

SDA

21.4.2026 - 09:03

Crescono gli infortuni nel tempo libero.
Crescono gli infortuni nel tempo libero.
Keystone

Nel 2025 la Suva ha registrato oltre 480'000 nuovi casi di infortunio. Mentre quelli professionali sono diminuiti dello 0,9%, quelli avvenuti nel tempo libero sono aumentati del 2,8%. Lo ha comunicato oggi l'assicuratore contro gli infortuni.

Keystone-SDA

21.04.2026, 09:03

21.04.2026, 09:09

Complessivamente, lo scorso anno la Suva ha registrato 480'344 infortuni e malattie professionali, con un aumento dell'1,9% rispetto al 2024. I casi legati all'attività lavorativa sono scesi a 166'229, mentre quelli non professionali sono saliti a 296'141. L'istituto ha versato prestazioni assicurative per oltre 4,6 miliardi di franchi.

«L'aumento degli infortuni rispetto all'anno precedente è riconducibile in particolare agli infortuni nel tempo libero», ha affermato Alois Fässler, statistico alla Suva, citato nella nota. Se in passato la maggior parte dei casi avveniva sul lavoro, dagli anni 1990 la situazione si è invertita. Nel 2025, 64 infortuni su 100 si sono verificati nel tempo libero.

Secondo Fässler, ciò è dovuto ai notevoli miglioramenti nella sicurezza sul lavoro e alla diminuzione dei posti ad alto rischio, ad esempio grazie all'automazione. Parallelamente, «il numero degli infortuni nel tempo libero aumenta».

Le attività sportive con più infortuni sono il calcio (29'000 casi), lo sci (16'000) e le escursioni in montagna (6'000). Esistono differenze di genere: gli uomini si infortunano più spesso giocando a calcio, le donne praticando lo sci. Le lesioni più frequenti riguardano ginocchia, caviglie e spalle.

I più letti

«Ci abbassano le mutandine»: le mamme raccontano gli abusi nelle scuole di Parigi
Odermatt, Holdener, Brignone e non solo: ecco come trascorrono le vacanze i campioni di sci
A Zurigo, il Böögg è esploso dopo meno di 13 minuti: ecco che estate ci aspetta
Paura per Chiara Ferragni in aereo: «Non ho mai visto nulla di simile»
Paura per un torero esperto: incornato in una zona delicata durante una corrida
Shakira parla apertamente della rottura con Piqué: «Rido di ciò che mi è successo»

Altre notizie

Vallese. Deposito in fiamme a Saxon, arrestato il presunto autore

ValleseDeposito in fiamme a Saxon, arrestato il presunto autore

Dati scioccanti. L'ONU: «Quasi 8mila morti lungo le rotte migratorie nel 2025»

Dati scioccantiL'ONU: «Quasi 8mila morti lungo le rotte migratorie nel 2025»

Sospese 78 persone. «Ci abbassano le mutandine»: le mamme raccontano gli abusi nelle scuole di Parigi

Sospese 78 persone«Ci abbassano le mutandine»: le mamme raccontano gli abusi nelle scuole di Parigi