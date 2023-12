Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Sparatoria la sera di Natale in un ristorante al centro di Vasteras, a cento chilometri da Stoccolma, in Svezia. Una persona è rimasta ferita e portata in ospedale: non sono note al momento le sue condizioni.

Media locali riferiscono che i presenti si sono buttati sotto i tavoli e hanno cercato di scappare dal locale.

È stata lanciata una grossa operazione di polizia e ci sarebbero segnalazioni di un'altra sparatoria nel quartiere di Erikslund, sempre a Vasteras, ma per ora non sono segnalati feriti, riporta l'emittente pubblico svedese Svt.

SDA