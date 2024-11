Nevicata precoce sulla Svizzera. Keystone

La prima neve caduta sulla Svizzera a partire da ieri ha formato una coltre che è arrivata anche a superare i 20 centimetri in alcune località in pianura.

SDA

Le stazioni di misurazione a Zurigo Fluntern e Binnigen (BL) registravano ad esempio 27 cm alle 02.00 del mattino, quella di Wädenswil (ZH) 29 cm.

Restando in Svizzera tedesca, secondo le indicazioni fornite online da MeteoSvizzera lo strato bianco ha invece raggiunto i 25 centimetri nella città di San Gallo e i 21 a Zollikofen, nel canton Berna.

In Romandia, nella notte sono stati toccati ad esempio i 21 centimetri di neve a Sion e i 18 La Chaux-de-Fonds (NE). In Ticino, a Locarno Monti verso le 06.30 sono stati misurati 15 centimetri, un record per il mese di novembre.

Neve a Spruga, in Valle Onsernone 21.11.2024

bt, ats