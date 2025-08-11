Svizzera sotto la morsa della canicola: la Confederazione mette in guardia da caldo e incendi

MeteoSvizzera sotto la morsa della canicola: la Confederazione mette in guardia da caldo e incendi
11.8.2025
La Svizzera inizia la settimana sotto il sole, ma il caldo nasconde dei pericoli: l'allerta canicola resta fino a mercoledì, come il rischio di incendi boschivi in gran parte del Paese, mentre i primi temporali sono attesi da giovedì.
11.08.2025, 12:15
Per martedì sono previste in Svizzera temperature fino a 37 gradi, con notti calde e temperature dell'acqua tra i 22 e i 24 gradi.
La Confederazione avverte di un rischio da marcato a molto forte di incendi boschivi e di pericoli per la salute dovuti alla canicola, soprattutto per le persone vulnerabili.
La probabilità di temporali aumenterà significativamente a partire da giovedì, anche se i primi temporali caldi potrebbero verificarsi prima di allora.
La Svizzera inizia la nuova settimana sotto il sole, ma il piacevole tempo di lunedì potrebbe trasformarsi in un caldo torrido già martedì. Secondo MeteoNews, le temperature a ovest saliranno fino a 37 gradi.
Le temperature resteranno alte anche di notte, raffreddandosi al massimo sui laghi svizzeri, con temperature più miti tra i 22 e i 24 gradi.
Il bel tempo però ha i suoi lati negativi: il rischio di incendi boschivi è alto. In ampie zone del Paese c'è già un pericolo marcato (livello 3), localmente si applica anche il massimo grado di allerta (livello 5, molto forte).
MeteoSvizzera invita alla prudenza: l'allerta canicola di livello 3 è valida fino a mercoledì sera e riguarda tutte le regioni al di sotto degli 800 metri. In particolare, anziani, bambini piccoli e persone con patologie preesistenti dovrebbero evitare l'esposizione diretta al sole.
Da giovedì il tempo cambierà: la probabilità di temporali aumenterà notevolmente, soprattutto al sud e nelle Alpi, anche se le temperature raggiungeranno ancora massime di 32 gradi. Dei singoli temporali sono possibili anche prima.
