MisteroSvizzeri a favore di tassa aerei per finanziare trasporti pubblici
SDA
23.12.2025 - 08:07
Due terzi degli svizzeri sono favorevoli a una tassa sui biglietti aerei. I proventi dovrebbero essere utilizzati per abbassare i prezzi dei trasporti pubblici e per ampliare l'offerta di treni notturni.
Keystone-SDA
23.12.2025, 08:07
SDA
È quanto emerge da un sondaggio del servizio di ricerca GFS-Zürich commissionato dall'organizzazione ambientalista Straffico (Umverkehr), specializzata in politica dei trasporti, la quale prevede di lanciare in primavera un'iniziativa per l'attuazione di una tassa sui biglietti aerei.
L'introduzione di una simile tassa ha ottenuto il maggior consenso nella fascia di età superiore ai 65 anni: l'80% di loro ha risposto «sì» o «piuttosto sì», si legge in un comunicato diffuso oggi.
Il 60% degli interpellati ha sostenuto sia l'idea di utilizzare le entrate derivanti dalla tassa per ridurre le tariffe dei trasporti pubblici sia per promuovere i treni notturni; il 43% si è detto favorevole a un uso per la promozione dei carburanti sintetici.
Per quanto riguarda l'importo della tassa sui biglietti aerei, poco più di un terzo dei partecipanti al sondaggio propende per 30 franchi per i voli a corto raggio e di 120 franchi per quelli a lungo raggio. Quasi il 70% degli intervistati concorda che per le tratte che possono essere facilmente sostituite dal treno la tassa dovrebbe essere più elevata.
Il 60% degli interrogati ha poi respinto una distribuzione uniforme delle entrate senza destinazione specifica. L'esperienza maturata con la distribuzione alla popolazione di proventi della tassa sul CO2 ha dimostrato che la maggioranza della popolazione non percepisce una simile attribuzione attraverso i premi dell'assicurazione malattia, afferma Umverkehr nella nota.
Per il sondaggio sono state intervistate – telefonicamente o online – tra il 3 e il 21 novembre 1'019 persone di almeno 18 anni residenti nella Svizzera tedesca e romanda.
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Afghanistan, i talebani chiedono il riconoscimento ai Paesi musulmani
L'Afghanistan dei talebani sprofonda sempre di piu' nel baratro del disastro economico, con la disoccupazione che dilaga, e i mullah lanciano un estremo appello ai Paesi musulmani perche' riconoscano il governo dei nuovi padroni di Kabul, aprendo la strada a una normalizzazione delle relazioni internazionali e a nuove possibilita' di sviluppo
20.01.2022
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Afghanistan, i talebani chiedono il riconoscimento ai Paesi musulmani