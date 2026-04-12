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Faceva un rumore assordante Svizzero arrestato in autostrada per un motivo bizzarro

SDA

12.4.2026 - 12:03

L'auto è stata fermata sull'autostrada A1 nei pressi di Lenzburg (AG).
L'auto è stata fermata sull'autostrada A1 nei pressi di Lenzburg (AG).
Keystone

La polizia ha fermato questa notte, tra sabato e domenica, nei pressi di Lenzburg, nel canton Argovia, un automobilista che circolava sull’A1 senza un pneumatico. 

Keystone-SDA

12.04.2026, 12:03

12.04.2026, 13:25

Alla guida un 30enne che, in evidente stato di ebbrezza, aveva già causato un incidente prima di proseguire il viaggio sul solo cerchione.

Il veicolo, scrive la polizia cantonale argoviese in un comunicato, circolava lungo l'autostrada in direzione di Zurigo facendo un rumore assordante. Attorno alle 3:30 di notte una pattuglia ha fermato la VW Polo con evidenti danni alla carrozzeria.

Solo a quel punto gli agenti si sono accorti che alla ruota anteriore destra dell'auto mancava completamente il copertone. Lungo la carreggiata sono stati successivamente ritrovati pezzi di pneumatico. Resta invece da chiarire cosa di preciso abbia urtato il conducente ubriaco.

L'uomo, un 30enne rumeno, è stato denunciato e gli è stata immediatamente ritirata la patente, precisa la polizia.

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