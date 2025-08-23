  1. Clienti privati
Incidente Svizzero perde la vita sulla tangenziale ovest di Milano

SDA

23.8.2025 - 16:39

L'incidente mortale è avvenuto nei pressi di Assago.
L'incidente mortale è avvenuto nei pressi di Assago.
Keystone

Uno svizzero è morto venerdì in un incidente stradale sulla tangenziale ovest di Milano. Lo ha indicato a Keystone-ATS il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), confermando una notizia del portale di «20 Minuten».

Keystone-SDA

23.08.2025, 16:39

23.08.2025, 16:44

Nel sinistro, verificatosi nei pressi di Assago, a sud del capoluogo lombardo, è rimasta gravemente ferita anche la compagna della vittima. Le condizioni della donna sono stabili.

Il DFAE ha affermato di essere a conoscenza del decesso di un cittadino elvetico e del ferimento di una connazionale, precisando di essere in contatto con le autorità italiane competenti.

Per motivi di privacy, non sono stati forniti ulteriori dettagli. Secondo «20 Minuten», ad aver perso la vita è un 36enne bernese.

