Il Cenote Zací è un'oasi naturale nonché un'attrazione turistica che si trova nella cittadina messicana di Valladolid. Imago

Un'avventura «romantica» si è trasformata in una brutta esperienza per uno svizzero in Messico. L'uomo è infatti stato sorpreso a fare sesso nella famosa grotta carsica di Cenote Zací ed è stato multato.

Redazione blue News Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Uno svizzero è stato arrestato in Messico dopo essere stato sorpreso a fare sesso con una dona conosciuta da poco nel Cenote Zací, un'attrazione turistica che si trova nella cittadina messicana di Valladolid.

La coppia ha dovuto pagare una multa per un reato contro la morale pubblica, il cui importo non è noto. Mostra di più

Un incidente insolito è avvenuto sabato al Cenote Zací, un'oasi naturale nonché un'attrazione turistica che si trova nella cittadina messicana di Valladolid.

Uno svizzero è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a fare sesso con una donna messicana nell'acqua della grotta carsica, secondo quanto riportato dai media locali.

In Svizzera il primo a riportare il caso è stato «CH Media».

L'area è videosorvegliata e per questo un agente di polizia si è subito accorto di quello che stava combinando la coppia. Entrambi si trovavano a Valladolid come turisti e si erano appena conosciuti.

Secondo la polizia, lo svizzero ha cercato di giustificarsi dicendo che un simile comportamento è consentito nel suo Paese, ma gli agenti non hanno accettato questa spiegazione e hanno portato entrambi alla stazione di polizia.

Lì hanno dovuto pagare una multa per un reato contro la morale pubblica.