Ecco dove Svizzero sorpreso a fare sesso in una nota attrazione turistica, arrestato e poi multato

Dominik Müller

21.1.2026

Il Cenote Zací è un'oasi naturale nonché un'attrazione turistica che si trova nella cittadina messicana di Valladolid.
Il Cenote Zací è un'oasi naturale nonché un'attrazione turistica che si trova nella cittadina messicana di Valladolid.
Imago

Un'avventura «romantica» si è trasformata in una brutta esperienza per uno svizzero in Messico. L'uomo è infatti stato sorpreso a fare sesso nella famosa grotta carsica di Cenote Zací ed è stato multato.

Redazione blue News

21.01.2026, 09:54

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Uno svizzero è stato arrestato in Messico dopo essere stato sorpreso a fare sesso con una dona conosciuta da poco nel Cenote Zací, un'attrazione turistica che si trova nella cittadina messicana di Valladolid.
  • La coppia ha dovuto pagare una multa per un reato contro la morale pubblica, il cui importo non è noto.
Mostra di più

Un incidente insolito è avvenuto sabato al Cenote Zací, un'oasi naturale nonché un'attrazione turistica che si trova nella cittadina messicana di Valladolid.

Uno svizzero è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a fare sesso con una donna messicana nell'acqua della grotta carsica, secondo quanto riportato dai media locali.

In Svizzera il primo a riportare il caso è stato «CH Media».

L'area è videosorvegliata e per questo un agente di polizia si è subito accorto di quello che stava combinando la coppia. Entrambi si trovavano a Valladolid come turisti e si erano appena conosciuti.

Secondo la polizia, lo svizzero ha cercato di giustificarsi dicendo che un simile comportamento è consentito nel suo Paese, ma gli agenti non hanno accettato questa spiegazione e hanno portato entrambi alla stazione di polizia.

Lì hanno dovuto pagare una multa per un reato contro la morale pubblica.

