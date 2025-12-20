Stando a rivelazioni pubblicate da «Le Parisien», riportate da 24 heures, dall'ultima perizia sono emerse informazioni importanti. È stata redatta sulla base dell'analisi delle ossa di Émile.
È stata infatti rilevata una lesione vicino allo zigomo destro. Si ritiene che sia stata provocata da un colpo intenzionale, forse con un oggetto.
Quindi, il bimbo sarebbe morto a causa di violento trauma al viso a opera di terzi.
Corpo conservato per mesi al chiuso
«Le Parisien» - stando a 24 heures - riporta anche che, grazie a indagini sul polline e sugli insetti, è stato scoperto che il corpo di Émile sarebbe stato conservato per mesi al chiuso, in un posto però non del tutto ermetico.
Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un luogo adibito a uso agricolo, come una vecchia stalla o un fienile.
I nonni e gli zii del piccolo, ricorda il quotidiano, erano stati arrestati lo scorso marzo e poi liberati. Erano sospettati di aver ucciso il bimbo e di averne nascosto il cadavere.
I fatti del 2023
Il piccolo Émile è scomparso misteriosamente l'8 luglio 2023, appena arrivato per le vacanze estive dai nonni materni, nella loro seconda casa del rifugio dell'Haut-Vernet, nelle Alpi francesi.
Nonostante le ricerche durate molti giorni, coadiuvate anche da abitanti dei dintorni, nessuna traccia del bimbo era stata ritrovata nella zona, molto impervia e isolata, a 1'200 metri di altitudine.
Per nove mesi l'inchiesta non era arrivata ad alcun risultato concreto, poi a fine marzo del 2024 il ritrovamento da parte di una donna che passeggiava in montagna del cranio e dei denti del bambino, a poco meno di due chilometri dal rifugio, 25 minuti di cammino per un adulto.