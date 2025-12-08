Svuotano i conti e indebitano le vittime a distanza di mesi, ecco l'ultima truffa su Twint

Ursula Brecht ha perso 5'000 franchi a causa di una truffa su Twint. KEYSTONE

Per mesi i truffatori hanno saccheggiato i conti Twint dei venditori privati attivi su «Tutti». Anche dopo i furti le conseguenze continuano. Una vittima ha perso quasi 5'000 franchi e adesso le viene pure chiesto di pagare un iPhone.

Redazione blue News Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Da mesi i truffatori saccheggiano i conti Twint, in particolare di chi vende merce su siti come «Tutti.ch» tramite link di phishing.

Anche Ursula Brecht è stata vittima di questa truffa e ha perso quasi 5'000 franchi in 30 minuti.

Ma non è tutto: mesi dopo i truffatori hanno utilizzato i dati rubati da Brecht per ordinare un iPhone 16 Pro, utilizzando la funzione «paga dopo» di Twint.

Mediamarkt vuole risolvere il caso, ma Swissbilling deve cancellare il reclamo. Ma loro insistono per il pagamento. Mostra di più

I truffatori stanno svuotando i conti Twint delle loro vittime, e lo fanno da mesi. A essere colpite sono soprattutto le persone che vendono beni tramite piattaforme come «Tutti.ch». I malviventi inviano le offerte a indirizzi che non esistono più o che appartengono a persone decedute.

Assicurano alle vittime che ora possono cliccare sulla funzione «Ricevi denaro» su un link per attivare il pagamento tramite Twint, ma questa funzione non esiste con l'app di pagamento, si tratta di phishing.

Anche Ursula Brecht (*nome cambiato) ha perso quasi 5'000 franchi dopo che ignoti hanno saccheggiato il suo conto Twint in 30 minuti, come scrive il «Beobachter».

La frode ha avuto un risvolto bizzarro: mesi dopo i ladri hanno utilizzato i dati rubati per ordinare un iPhone 16 Pro per 1'000 franchi da Mediamarkt, utilizzando la funzione «paga dopo» di Twint.

Sebbene la Procura di San Gallo abbia identificato il presunto colpevole, la società di recupero crediti Swissbilling continua a chiedere denaro a Brecht. Secondo l'azienda la donna ha trasmesso i suoi dati di accesso «in violazione della diligenza».

Il colpevole è noto, ma Swissbilling insiste sul pagamento

I documenti mostrano anche che l'iPhone è stato consegnato a La Chaux-de-Fonds, come scrive il «Beobachter». Il destinatario era l'ormai noto autore del reato, che ha accettato la consegna di persona e l'ha firmata. Queste informazioni sono a disposizione di Swissbilling e Mediamarkt.

Mediamarkt vuole risolvere il caso, ma Swissbilling deve cancellare il reclamo. Quest'ultimo ha annullato le spese di sollecito e ora contatterà Brecht per le modalità di rimborso. Swissbilling insiste quindi sul pagamento. Sebbene il nome e l'indirizzo del trasgressore siano in archivio, la società dichiara di non avere «ulteriori informazioni sul trasgressore».

La vittima sta aspettando la conclusione del procedimento esecutivo prima di presentare ricorso. Nel frattempo è in corso un procedimento penale contro l'effettivo acquirente dell'iPhone 16 Pro.