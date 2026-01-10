Oltre alle cancellazioni, vanno calcolati ritardi causati dalle operazioni di de-icing. Keystone

La compagnia aerea Swiss ha dovuto nuovamente cancellare voli a causa del maltempo. Solo oggi dodici voli sono stati annullati, ha detto un portavoce all'agenzia Keystone-ATS.

Keystone-SDA SDA

I voli colpiti oggi sono in particolare quelli per e da Nizza (F), Francoforte (D), Düsseldorf (D), Londra (UK), Milano e Lussemburgo. Vista la situazione in diverse parti d'Europa, per i voli in arrivo a Kloten (ZH) ci si attende un ritardo medio di 1,5 ore.

A provocare i ritardi sono le operazione di de-icing (rimozione del ghiaccio) degli aerei, ha spiegato il portavoce. Nel corso della giornata potrebbero venir decisi ulteriori accorgimenti.

Dall'inizio dell'anno Swiss ha dovuto cancellare 93 voli a causa del maltempo. In totale sono stati colpiti circa 10'000 passeggeri.

Più personale al lavoro

Quando un volo non può essere effettuato, i passeggeri vengono spostati su un altro aereo il più velocemente possibile dalla centrale operativa. Su richiesta sono possibili anche rimborsi.

La compagnia aveva già avvisato nei giorni scorsi di possibili ulteriori cancellazioni. Visto il continuo modificarsi della situazione meteorologica, anche annullamenti a breve termine non si possono escludere.

«Siamo in stretto contatto con MeteoSvizzera e verifichiamo ogni giornata e ogni destinazione con attenzione», ha comunicato Swiss. A causa della grande mole di lavoro, al momento è in servizio più personale del solito.