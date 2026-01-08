  1. Clienti privati
Non si vola Decine di voli Swiss cancellati per il maltempo

SDA

8.1.2026 - 17:32

In diversi casi gli aerei della compagnia sono rimasti a terra.
In diversi casi gli aerei della compagnia sono rimasti a terra.
Keystone

Le condizioni meteorologiche avverse in Europa stanno complicando le operazioni di Swiss in questo inizio di 2026. La compagnia aerea ha già dovuto cancellare 57 voli e prevede ulteriori annullamenti nei prossimi giorni.

Keystone-SDA

08.01.2026, 17:32

08.01.2026, 17:47

Stando a quanto comunicato oggi dal vettore, 7430 passeggeri sono stati interessati finora dai disagi. I collegamenti cancellati più frequentemente sono stati quelli per Amsterdam, ben 42.

Altri 21 voli – con destinazione, oltre alla città olandese, Berlino, Francoforte e Lussemburgo – sono stati stralciati dall'orario fino a sabato. In questo caso, sono 1390 i viaggiatori toccati.

La filiale di Lufthansa anticipa però che le seccature per i passeggeri non finiscono qui, anche se al momento non è chiaro esattamente quali aeroporti e rotte saranno coinvolti. «Siamo in stretto contatto con MeteoSvizzera e stiamo valutando attentamente ogni giorno e ogni destinazione», scrive Swiss. A causa del «notevole aumento» del carico di lavoro è stato impiegato personale aggiuntivo.

Le condizioni meteorologiche, sottolinea il vettore, sono sempre variabili, motivo per cui a volte le cancellazioni con breve preavviso sono inevitabili. In questi casi si cerca comunque di «intervenire il prima possibile per ridurre al minimo il disagio per i nostri passeggeri», assicura Swiss.

