Non si volaDecine di voli Swiss cancellati per il maltempo
SDA
8.1.2026 - 17:32
Le condizioni meteorologiche avverse in Europa stanno complicando le operazioni di Swiss in questo inizio di 2026. La compagnia aerea ha già dovuto cancellare 57 voli e prevede ulteriori annullamenti nei prossimi giorni.
Keystone-SDA
08.01.2026, 17:32
08.01.2026, 17:47
SDA
Stando a quanto comunicato oggi dal vettore, 7430 passeggeri sono stati interessati finora dai disagi. I collegamenti cancellati più frequentemente sono stati quelli per Amsterdam, ben 42.
Altri 21 voli – con destinazione, oltre alla città olandese, Berlino, Francoforte e Lussemburgo – sono stati stralciati dall'orario fino a sabato. In questo caso, sono 1390 i viaggiatori toccati.
La filiale di Lufthansa anticipa però che le seccature per i passeggeri non finiscono qui, anche se al momento non è chiaro esattamente quali aeroporti e rotte saranno coinvolti. «Siamo in stretto contatto con MeteoSvizzera e stiamo valutando attentamente ogni giorno e ogni destinazione», scrive Swiss. A causa del «notevole aumento» del carico di lavoro è stato impiegato personale aggiuntivo.
Le condizioni meteorologiche, sottolinea il vettore, sono sempre variabili, motivo per cui a volte le cancellazioni con breve preavviso sono inevitabili. In questi casi si cerca comunque di «intervenire il prima possibile per ridurre al minimo il disagio per i nostri passeggeri», assicura Swiss.