Un Airbus A220-300 di Swiss all'aeroporto di Zurigo. (foto d'archivio) Immagine: sda

Airbus ha un problema di corrosione. Numerosi aerei della nuova famiglia A220 sono affetti da questo problema. Anche Swiss è colpita.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Airbus ha segnalato problemi di corrosione con gli accessori dei sedili dei passeggeri e con i componenti delle ali dell'A220.

Anche Swiss conferma queste anomalie e sta conducendo controlli mirati.

Secondo Airbus e la FAA - Federal Aviation Administration degli Stati Uniti - non vi è alcun rischio serio per la sicurezza dei voli. Mostra di più

Airbus sta attualmente esaminando numerosi aeromobili della famiglia A220 a causa di problemi di corrosione, come confermato dal costruttore aeronautico a «CBS». Secondo l'azienda, è stata rilevata su alcuni supporti dei sedili dei passeggeri e su determinate componenti delle ali.

Uno dei punti critici è il «Wing-to-body Fairing», una carenatura situata nella parte inferiore della fusoliera dove le ali si collegano all'aereo, un'area particolarmente delicata per la struttura degli aeromobili.

Non sono coinvolte solo le compagnie aeree statunitensi: Swiss ha confermato a «blue News» di dover affrontare gli stessi problemi di corrosione sulla propria flotta di A220.

La portavoce della compagnia, Meike Fuhlrott, ha spiegato che, essendo un modello di nuova generazione, nei primi anni possono emergere segni di corrosione in punti in cui, su modelli più vecchi come l’Airbus A320 - perfezionati nel corso di quasi 40 anni - si riscontrano in misura minore o quasi nulla.

Swiss e Airbus a stretto contatto

Swiss sta conducendo controlli mirati su tutti i suoi velivoli in conformità con il programma di manutenzione approvato dalle autorità.

«Verifichiamo regolarmente la presenza di corrosione e, se rilevata, la rimuoviamo seguendo le informazioni del produttore, trattando le superfici metalliche con protezioni anticorrosione. Se i livelli superano i limiti stabiliti dal costruttore, i componenti devono essere riparati o sostituiti», ha dichiarato Fuhlrott.

Come cliente di lancio dell'A220, Swiss mantiene un contatto diretto e costante con Airbus per monitorare eventuali anomalie. La compagnia sottolinea di aver sempre prestato particolare attenzione a questo modello, e non solo a seguito delle recenti segnalazioni di corrosione.

Non solo Swiss sta monitorando attentamente il fenomeno della corrosione, ma anche la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti sta seguendo da vicino gli sviluppi della situazione. In una dichiarazione ufficiale, l'ente regolatore ha affermato: «La FAA è a conoscenza del problema e si sta assicurando che le compagnie aeree lo affrontino adeguatamente».

I problemi di corrosione non dovrebbero avere un impatto sulla sicurezza dei voli. Airbus ha infatti precisato che la questione «non rappresenta un problema di sicurezza immediato» e che l'idoneità al volo degli A220 rimane garantita.