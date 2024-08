La ruota di un aereo Swiss si blocca durante uno scalo d'emergenza ad Astana

Durante una manovra di virata sulla pista, la ruota anteriore del Boeing 777 della Swiss è rimasta bloccata in un prato. (foto d'archivio) Keystone

Un Boeing 777 di Swiss in rotta da Tokyo a Zurigo ha fatto scalo sabato ad Astana, in Kazakistan, a causa di un'emergenza medica. Durante una manovra di virata sulla pista la ruota anteriore dell'aereo è rimasta bloccata in un prato. Nessuno è rimasto ferito.

SDA

L'aereo è stato infine rimorchiato sulla pista, ma non ha potuto proseguire il viaggio.

I 331 passeggeri hanno dovuto trascorrere la notte in hotel ad Astana e sono decollati oggi con un aereo della compagnia sorella Austrian Airlines in direzione di Vienna, indica Swiss in un comunicato. Da lì, un suo velivolo dovrebbe portare i passeggeri a Zurigo.

Intanto tecnici svizzeri si sono recati ad Astana e, di concerto con il costruttore Boeing e con le autorità kazake e svizzere, hanno ispezionato l'aereo per verificare eventuali danni. Se l'ispezione avrà esito positivo senza alcun reclamo, un nuovo equipaggio trasferirà l'aereo a Zurigo «il prima possibile», spiega Swiss.

Ritardi e cancellazioni fino a martedì

L'avaria ad Astana avrà ripercussioni sul programma di voli a lungo raggio del vettore almeno fino a martedì. Non essendo disponibile alcun aereo di riserva, Swiss ha cancellato il volo di oggi, domenica, da e per Los Angeles.

Inoltre, la partenza di oggi per Bangkok è stata ritardata di diverse ore e il volo per San Paolo di domani sera è stato posticipato a martedì mattina. Il volo per San Paolo di stasera si svolgerà invece come previsto.

Secondo Swiss, ulteriori ritardi o cancellazioni dipendono dal ritorno del Boeing 777 da Astana e dalla sua capacità operativa.

ot, ats