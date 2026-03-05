  1. Clienti privati
Medio Oriente Swiss prolunga la sospensione dei voli per Dubai e Tel Aviv

Swiss cancella voli per Dubai fino al 10 marzo e per Tel Aviv fino al 22 marzo (foto d'archivio)
Keystone

Swiss prolunga la sospensione dei voli per Dubai e Tel Aviv. A causa della situazione di tensione in Medio Oriente, i collegamenti per la città degli Emirati Arabi Uniti sono stati cancellati fino al 10 marzo e quelli per la città israeliana fino al 22 marzo.

05.03.2026, 13:25

La sicurezza dei suoi equipaggi e passeggeri è sempre al primo posto. Su questa base è stata presa la decisione di continuare a sospendere i voli, ha comunicato oggi la compagnia aerea.

Martedì Swiss aveva comunicato la sospensione dei voli da e per Dubai fino a domani 6 marzo compreso e quelli per Tel Aviv fino a domenica.

