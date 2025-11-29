  1. Clienti privati
Aviazione I software degli Airbus A320 di Swiss sono stati convertiti la scorsa notte

SDA

29.11.2025 - 15:57

La compagnia aerea Swiss ha già modificato i software
La compagnia aerea Swiss ha già modificato i software
Keystone

Swiss ha proceduta la scorsa notte a una conversione dei software su tutti i velivoli Airbus A320, a causa di problemi segnalati dallo stesso produttore. I lavori sono stati completati oggi a mezzogiorno, senza alcun impatto sui passeggeri, ha reso noto la compagnia.

Keystone-SDA

29.11.2025, 15:57

29.11.2025, 16:00

Ieri Airbus aveva informato dei «necessari adeguamenti del software» di circa 6'000 aeromobili della famiglia A320. Gli aggiornamenti dovevano essere eseguiti il più rapidamente possibile. Gli interventi sono stati fatti in coordinamento con l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea (Easa), responsabile della sicurezza dei voli.

Di conseguenza, i tecnici di Swiss hanno dovuto lavorare tutta la notte e l'ultimo velivol è stato aggiornato a mezzogiorno di sabato, ha aggiunto Swiss. «I problemi di software di Airbus non hanno quindi comportato alcuna restrizione nelle operazioni di volo né hanno avuto alcun impatto sui nostri passeggeri».

Anche la compagnia «sorella» Edelweiss è stata interessata, precisa un'altra nota, nella quale si aggiunge che tutti gli aggiornamenti del software sono stati effettuati in tempo durante la notte insieme a Swiss.

Nessun impatto sul traffico aereo

Come annunciato ieri da Airbus, la forte luce del sole potrebbe aver causato un'elaborazione difettosa dei dati in uno dei computer di controllo del volo, di importanza cruciale per il sistema, come dimostrato dall'analisi di un incidente che ha coinvolto un A320.

Swiss aveva già ipotizzato ieri che l'aggiornamento non avrebbe avuto alcun impatto sul traffico aereo, ma Air France, ad esempio, ha dovuto cancellare 35 voli ieri sera, come riporta il quotidiano «Le Parisien».

Il 30 ottobre, un A320 della compagnia aerea statunitense JetBlue ha avuto problemi con il sistema di controllo a causa di un malfunzionamento del software.

Durante un volo tra il Messico e gli Stati Uniti si sono verificate delle turbolenze che hanno costretto i piloti a effettuare un atterraggio di emergenza in Florida. Secondo i media statunitensi, diversi passeggeri sono rimasti feriti.

