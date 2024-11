AirBaltic continuerà a volare per Swiss anche il prossimo anno. KEYSTONE

Da due anni Swiss utilizza aerei e personale di Air Baltic, con conseguenti controversie legali. In particolare, ci sono accuse di dumping salariale. Ciononostante la compagnia aerea elvetica continua a fare affidamento sulla collaborazione.

Nel 2023 Swiss ha dimostrato la sua forza finanziaria con un utile record di 718 milioni di franchi. Ma non è tutto oro quel che luccica, come si suol dire. Dietro le quinte infatti ci sarebbero delle tensioni.

L'ultima emersa riguarda l'uso di aerei ed equipaggi di Air Baltic, pratica nota come wet leasing, che sta causando controversie legali, come riportato dal quotidiano «Tages-Anzeiger».

Le autorità stanno indagando su accuse di dumping salariale, dato che a quanto pare gli stipendi pagati agli equipaggi della compagnia di bandiera lettone sono significativamente inferiori a quelli di Swiss.

Questa pratica consente alla compagnia elvetica di reagire in modo flessibile alle fluttuazioni stagionali. Ma nonostante i vantaggi non mancano le critiche, in quanto gli equipaggi spesso non parlano le lingue nazionali svizzere e gli aerei volano con i colori di Air Baltic.

Richiesto il rispetto di determinati requisiti salariali

Le sfide legali sono iniziate quando il sindacato svizzero del personale di cabina Kapers e la sua controparte lettone hanno attirato l'attenzione delle autorità sul dumping salariale.

L'Ufficio per gli affari economici e il lavoro del Canton Zurigo ha inizialmente classificato l'operazione come locazione di personale vietata, che la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha successivamente valutato come distacco.

Questa classificazione richiede il rispetto di determinati requisiti salariali, che Air Baltic potrebbe dover soddisfare retroattivamente.

Nonostante il procedimento in corso, Swiss prevede di continuare a utilizzare i servizi della compagnia di bandiera lettone anche la prossima estate.

La società madre della compagnia elvetica, Lufthansa, ha infatti prolungato tale partnership fino al 2028. Ciò è in contraddizione con le dichiarazioni del direttore operativo di Swiss, che mira a ridurre la quota di wet lease.

Ma l'attività è di grande importanza per Air Baltic, dato che la compagnia si trova in difficoltà finanziarie ed è sostenuta dallo Stato lettone.