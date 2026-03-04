Medio OrienteUn volo speciale di Swiss dall'Oman a Zurigo per aiutare chi si trova bloccato in zona
4.3.2026 - 10:54
La compagnia aerea Swiss ha pianificato per domani un volo speciale da Mascate a Zurigo. L'Airbus A340 utilizzato per lo scopo volerà oggi appositamente nella capitale dell'Oman.
Con il collegamento Swiss vuole dare il suo contributo per aiutare le persone che si trovano in una situazione difficile, si legge in un comunicato odierno. Mascate non è fra le destinazioni abituali della compagnia. Il volo dovrebbe atterrare a Zurigo alle 14:00 di domani.
L'azione viene effettuata in maniera coordinata con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ma si tratta di «un'azione indipendente condotta da Swiss» e non di un'evacuazione sovvenzionata.
A bordo potranno salire i viaggiatori già in possesso di un biglietto Swiss che però non hanno potuto rientrare in Svizzera a causa della complicata situazione in Medio Oriente. Altri viaggiatori che si sono registrati presso il DFAE con luogo di soggiorno Oman riceveranno informazioni relative alla hotline per le prenotazioni.