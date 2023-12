Omologato farmaco contro complicazioni del virus respiratorio sinciziale (RSV) Keystone

Swissmedic ha omologato un farmaco per prevenire polmonite o bronchiolite nei bambini piccoli. Il medicinale Beyfortus, della Sanofi-Aventis, viene utilizzato come profilassi delle malattie del tratto respiratorio inferiore causate dal virus respiratorio sinciziale.

La decisione è stata presa «dopo un'attenta valutazione», precisa un comunicato di Swissmedic. I pediatri e gli ospedali pediatrici erano in attesa dell'approvazione.

Il virus respiratorio sinciziale (RSV) solitamente provoca sintomi lievi, simili a quelli di un raffreddore. In neonati, lattanti e bambini piccoli può però scatenare malattie che possono sfociare in una polmonite o bronchiolite e richiedere un ricovero in ospedale. Dopo la fine della pandemia di coronavirus, le malattie respiratorie gravi sono aumentate di nuovo in modo significativo in molti Paesi.

Secondo l'azienda farmaceutica GSK, il virus causa ogni anno più di 270'000 ricoveri ospedalieri e 20'000 decessi negli ospedali europei tra le persone di età superiore ai 60 anni.

In Svizzera non è disponibile alcun vaccino contro l'RSV. La Commissione europea ha autorizzato il vaccino Arexvy nell'estate scorsa.

ot, ats