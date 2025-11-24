  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svitto Abbattuti tre di cinque cuccioli di lupo del branco Chöpfenberg

SDA

24.11.2025 - 14:00

Quello del Chöpfenberg è l'unico branco presente sul territorio svittese. (Foto d'archivio)
Quello del Chöpfenberg è l'unico branco presente sul territorio svittese. (Foto d'archivio)
Keystone

Tre giovani lupi del branco del Chöpfenberg, Canton Svitto, sono stati soppressi nell'ambito della regolazione preventiva del branco. Lo indicano in un comunicato odierno le autorità svittesi.

Keystone-SDA

24.11.2025, 14:00

24.11.2025, 14:15

Il Cantone aveva deciso a fine settembre di eliminare due terzi dei cuccioli dell'unico branco la cui presenza è attestata sul suo territorio. Una trappola fotografica aveva infatti determinato in luglio la presenza di cinque lupacchiotti sulle pendici del Chöpfenberg nella Wägital.

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) aveva accolto la domanda di abbattimento per ridurre i danni potenziali al bestiame e i conflitti tra predatori e agricoltori, dando tempo fino al 31 gennaio per completare l'opera.

I più letti

Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
«Lara Gut-Behrami non meriterebbe certo una fine del genere»
Giovane condannata all'internamento riesce a evadere, paura negli Stati Uniti
Lara Gut-Behrami rischia lo stesso destino di queste leggendarie stelle dello sci

Altre notizie

Oltraggio in Italia. Genitori perdono la custodia dei figli a causa di uno stile di vita alternativo

Oltraggio in ItaliaGenitori perdono la custodia dei figli a causa di uno stile di vita alternativo

Al TPF di Bellinzona. Due condanne a 30 e 53 mesi di carcere per sostegno all'Isis

Al TPF di BellinzonaDue condanne a 30 e 53 mesi di carcere per sostegno all'Isis

Caso «Slender Man» del 2014. Giovane condannata all'internamento riesce a evadere, paura negli Stati Uniti

Caso «Slender Man» del 2014Giovane condannata all'internamento riesce a evadere, paura negli Stati Uniti