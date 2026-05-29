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Canton Svitto Un aliante si schianta nel bosco a Reichenburg, morto il pilota

SDA

29.5.2026 - 14:19

Il luogo dell'incidente
Il luogo dell'incidente
Polizia cantonale svittese

Un aliante è precipitato ieri pomeriggio a Reichenburg, nel Canton Svitto. Nello schianto è deceduto il pilota e unico occupante del velivolo, comunica oggi la polizia cantonale svittese.

Keystone-SDA

29.05.2026, 14:19

Il 68enne, partito da Schänis (GL), è precipitato in un bosco nella zona di Nöchen al confine tra Glarona e Svitto. Il malcapitato, spiega la nota, è deceduto prima che i soccorsi arrivassero sul posto.

Le circostanze dell'incidente sono oggetto di un'indagine del Ministero pubblico della Confederazione, con la collaborazione del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

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