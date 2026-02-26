  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Parco acquatico Dopo alcune settimane di chiusura, Alpamare riapre 10 scivoli su 12

SDA

26.2.2026 - 08:20

Alpamare: riaperti gli scivoli.
Alpamare: riaperti gli scivoli.
Keystone

Dieci dei dodici scivoli del parco acquatico Alpamare sono stati riaperti oggi dopo quasi quattro settimane di chiusura. La sospensione era stata imposta il 30 gennaio dal comune per motivi di sicurezza.

Keystone-SDA

26.02.2026, 08:20

26.02.2026, 08:59

Secondo il parco acquatico, la chiusura riguardava l'accesso agli scivoli, non gli scivoli stessi. Questi ultimi sarebbero in «perfette condizioni», si legge in un comunicato.

Secondo quanto indicato da Alpamare, gli accertamenti hanno messo in evidenza che la stabilità portante dei soffitti non è compromessa e che il passaggio in sicurezza verso gli scivoli può essere garantito con misure semplici.

Da parte loro, le autorità comunali hanno dichiarato di aver constatato che i segni di usura riscontrati sono limitati a un'area chiaramente delimitata. Il gestore del parco acquatico ha attuato o avviato le misure necessarie, viene precisato.

Ecco cos'hanno scoperto. Dopo due settimane di chiusura l'Alpamare chiarisce: parti del soffitto si sono staccate

Ecco cos'hanno scopertoDopo due settimane di chiusura l'Alpamare chiarisce: parti del soffitto si sono staccate

I più letti

Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Le pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar
Trump attacca di nuovo Robert De Niro: «Malato e demente»
Un airbus di TAP Air Portugal sfiora la catastrofe durante l'atterraggio, ecco perché
Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio

Altre notizie

Mobilità sostenibile. GR: Fairtrail Grigioni, meno reclami per uso condiviso sentieri

Mobilità sostenibileGR: Fairtrail Grigioni, meno reclami per uso condiviso sentieri

In volo da Lisbona a Praga. Un airbus di TAP Air Portugal sfiora la catastrofe durante l'atterraggio, ecco perché

In volo da Lisbona a PragaUn airbus di TAP Air Portugal sfiora la catastrofe durante l'atterraggio, ecco perché

Fedeltà a quattro zampe. Il cane corre dietro per chilometri all'ambulanza con a bordo il suo padrone ferito

Fedeltà a quattro zampeIl cane corre dietro per chilometri all'ambulanza con a bordo il suo padrone ferito