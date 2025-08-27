Ai confini del Canton SvittoScontro fra due barche sul Lago di Zurigo: due morti e quattro feriti
27.8.2025 - 11:07
In un grave scontro fra due barche avvenuto ieri era sul Lago di Zurigo, nei confini del Canton Svitto, due persone sono rimaste uccise. Si registrano anche quattro feriti leggeri.
L'incidente è avvenuto attorno alle 22:00, ha reso noto oggi la polizia cantonale svittese. Un 46enne, assieme a due passeggeri, stava procedendo con la sua imbarcazione in direzione Altendorf (SZ), quando si è verificato lo scontro con un'altra barca, su cui si trovavano sette persone.
Le vittime sono un uomo di 36 anni e una donna non ancora identificata. Entrambi si trovavano sulla seconda imbarcazione e sono deceduti sul luogo dell'incidente. I feriti sono stati portati in ospedale per controlli.
Le autorità del Canton Svitto hanno aperto un'indagine sull'episodio.