Un grave incidente si è verificato sul lago di Zurigo, nei confini del Canton Svitto. Keystone

In un grave scontro fra due barche avvenuto ieri era sul Lago di Zurigo, nei confini del Canton Svitto, due persone sono rimaste uccise. Si registrano anche quattro feriti leggeri.

Keystone-SDA SDA

L'incidente è avvenuto attorno alle 22:00, ha reso noto oggi la polizia cantonale svittese. Un 46enne, assieme a due passeggeri, stava procedendo con la sua imbarcazione in direzione Altendorf (SZ), quando si è verificato lo scontro con un'altra barca, su cui si trovavano sette persone.

Le vittime sono un uomo di 36 anni e una donna non ancora identificata. Entrambi si trovavano sulla seconda imbarcazione e sono deceduti sul luogo dell'incidente. I feriti sono stati portati in ospedale per controlli.

Le autorità del Canton Svitto hanno aperto un'indagine sull'episodio.