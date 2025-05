La lince Matra ha dato alla luce dei cuccioli. Keystone

Al Tierpark Goldau, nel Canton Svitto, la lince Matra ha dato alla luce almeno due cuccioli circa due settimane fa. Si tratta delle prime nascite di questa specie animale in oltre un quarto di secolo al parco svittese.

Keystone-SDA SDA

Matra è arrivata a Goldau in gennaio dal parco zurighese di Langenberg e si è accoppiata con il maschio Bagheera. La nascita dei cuccioli è avvenuta in un luogo non accessibile al pubblico, si legge in un comunicato odierno della struttura.

I cuccioli aprono gli occhi una decina di giorni dopo la nascita e circa dieci giorni dopo provano a camminare. A sei/otto settimane dalla nascita i visitatori potranno ammirarli. Le piccole linci vengono allevate da Matra. Il padre rimane nella stessa area, ma non si occupa dei cuccioli.

La nascita rappresenta un evento importante per la protezione di questa specie, ha sottolineato il parco animali. In futuro, è prevista la creazione di una struttura che prepari le linci a essere rilasciare in libertà, cosa ad oggi non possibile.