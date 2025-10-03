  1. Clienti privati
Svitto La Rega recupera due ladri sul pendio sopra la funivia dello Stoos

SDA

3.10.2025 - 10:22

I soccorsi sono stati allertati dagli impiegati della funivia. (Foto simbolica)
Keystone

Martedì sera la Rega è intervenuta per recuperare due uomini dal pendio sovrastante la stazione a valle della funivia dello Stoos (SZ). I due sono sospettati di aver compiuto un furto in un negozio d'armi a Muotathal (SZ) la sera precedente.

03.10.2025, 10:25

Come riporta in un comunicato odierno la polizia cantonale svittese, verso le 18.15 gli impiegati della funivia hanno sentito delle grida d'aiuto provenire dal ripido terreno sopra la stazione Schlattli e hanno quindi avvertito la polizia cantonale svittese e la Rega. Quest'ultima ha recuperato i due con l'ausilio del verricello.

Uno dei due è stato trasportato in un ospedale fuori cantone con delle «ferite imprecisate». Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, la sua identità è ancora da chiarire.

Il suo compagno, rimasto illeso, è un 25enne bosniaco residente in Francia che soggiornava illegalmente in Svizzera. Contro di lui è stato emesso un decreto d'espulsione dal Paese.

Attualmente entrambe gli uomini si trovano sotto detenzione, in quanto la polizia e la procura cantonale vogliono capire se i due, oltre al presunto furto, abbiano commesso ulteriori reati.

