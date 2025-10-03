I soccorsi sono stati allertati dagli impiegati della funivia. (Foto simbolica) Keystone

Martedì sera la Rega è intervenuta per recuperare due uomini dal pendio sovrastante la stazione a valle della funivia dello Stoos (SZ). I due sono sospettati di aver compiuto un furto in un negozio d'armi a Muotathal (SZ) la sera precedente.

Keystone-SDA SDA

Come riporta in un comunicato odierno la polizia cantonale svittese, verso le 18.15 gli impiegati della funivia hanno sentito delle grida d'aiuto provenire dal ripido terreno sopra la stazione Schlattli e hanno quindi avvertito la polizia cantonale svittese e la Rega. Quest'ultima ha recuperato i due con l'ausilio del verricello.

Uno dei due è stato trasportato in un ospedale fuori cantone con delle «ferite imprecisate». Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, la sua identità è ancora da chiarire.

Il suo compagno, rimasto illeso, è un 25enne bosniaco residente in Francia che soggiornava illegalmente in Svizzera. Contro di lui è stato emesso un decreto d'espulsione dal Paese.

Attualmente entrambe gli uomini si trovano sotto detenzione, in quanto la polizia e la procura cantonale vogliono capire se i due, oltre al presunto furto, abbiano commesso ulteriori reati.