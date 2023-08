Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto un ricorso del colosso statunitense Apple indetto contro l'Istituto federale della Proprietà Intellettuale (IPI).

La mela, quella vera. KEYSTONE

La multinazionale ottiene così la registrazione del proprio marchio figurativo anche in Svizzera.

Nel 2017 L'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), aveva notificato l'estensione alla Svizzera della protezione di questo «marchio figurativo», inizialmente registrato della società di Cupertino.

Questa semplice immagine di una mela – da non confondere con l'iconico logo stilizzato dell'azienda che rappresenta il frutto inciso da un morso – è quindi destinata ad essere applicata a registrazioni sonore, video e film.

Nel 2022 l'IPI aveva negato la protezione alla registrazione internazionale ritenendo l'immagine della mela di dominio pubblico e sostenendo che per gli acquirenti questa «descrivesse direttamente il contenuto delle registrazioni audio, video e cinematografiche o dei relativi supporti di dati».

A detta del TAF, però, la registrazione del marchio non indica esplicitamente per quali contenuti viene utilizzata.

Secondo i giudici di San Gallo l'IPI non sarebbe stata in grado di dimostrare un'attuale esigenza del mercato di avvalersi dell'immagine (bisogno di disponibilità) e, «non essendo quest'ultima neppure tipica dei prodotti citati, la protezione in Svizzera dev'essere concessa».

La sentenza non è definitiva e può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale (TF).

(sentenza B-4493/2022 del 26 luglio 2023)

daoe, ats