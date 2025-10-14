Credit SuisseTAF revoca la decisione della FINMA sulle obbligazioni AT1
Secondo il Tribunale amministrativo federale (TAF), la svalutazione delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse (CS) disposta dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nell'ambito del salvataggio dello stesso CS non ha alcuna base legale.
Il TAF ha ora annullato la decisione della FINMA, come comunicato dalla stessa corte sangallese oggi.