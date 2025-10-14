  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Credit Suisse TAF revoca la decisione della FINMA sulle obbligazioni AT1

SDA

14.10.2025 - 12:54

Breaking News
Breaking News
Keystone

Secondo il Tribunale amministrativo federale (TAF), la svalutazione delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse (CS) disposta dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nell'ambito del salvataggio dello stesso CS non ha alcuna base legale.

Keystone-SDA

14.10.2025, 12:54

14.10.2025, 12:56

Il TAF ha ora annullato la decisione della FINMA, come comunicato dalla stessa corte sangallese oggi.

I più letti

Ecco chi è Miriam, la miliardaria che ha «diretto» Trump verso l'accordo di pace
Jolanda Renga minacciata: «Ci dai 10'000 dollari o pubblichiamo tue foto intime»
Un vortice polare debole potrebbe portare un inverno gelido in Svizzera
Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Brutto incidente a Dubai per Francesco Chiofalo, ecco le immagini dall'ospedale

Altre notizie

Austria. L'ex magnate René Benko in tribunale per il mega crac del gruppo Signa: «Sono innocente»

AustriaL'ex magnate René Benko in tribunale per il mega crac del gruppo Signa: «Sono innocente»

Al valico di Basilea. Sequestrato in dogana un collier di diamanti dal valore di 80'000 franchi

Al valico di BasileaSequestrato in dogana un collier di diamanti dal valore di 80'000 franchi

In provincia di Verona. Esplosione durante lo sgombero di un casolare, 3 carabinieri morti e numerosi altri feriti

In provincia di VeronaEsplosione durante lo sgombero di un casolare, 3 carabinieri morti e numerosi altri feriti