Taiwan Due morti e 30 dispersi per il super tifone Ragasa

SDA

23.9.2025 - 17:26

Da lunedì, Taiwan è stata colpita sulla costa orientale dalla potente perturbazione che si sta dirigendo ora verso la costa meridionale cinese del Guangdong e di Hong Kong
Da lunedì, Taiwan è stata colpita sulla costa orientale dalla potente perturbazione che si sta dirigendo ora verso la costa meridionale cinese del Guangdong e di Hong Kong
Keystone

I vigili del fuoco di Taiwan hanno riferito oggi che 30 persone risultano disperse e due sono morte nella contea orientale di Hualien, dove un lago di sbarramento tra le montagne ha rotto gli argini a causa del passaggio del super tifone tropicale Ragasa.

Keystone-SDA

23.09.2025, 17:26

23.09.2025, 17:36

Quest'ultimo è considerato il più potente al mondo per quest'anno.

Da lunedì, l'isola è stata colpita sulla costa orientale dalla potente perturbazione che si sta dirigendo ora verso la costa meridionale cinese del Guangdong e di Hong Kong. Il lago di sbarramento, formato da frane innescate dalle piogge torrenziali nella parte orientale scarsamente popolata di Taiwan, ha rotto gli argini questo pomeriggio, riversando un muro d'acqua sulla cittadina di Guangfu.

Le autorità taiwanesi hanno stimato a quota 30 il numero dei dispersi a Hualien, con due morti segnalati a Guangfu, nel resoconto dei media locali.

