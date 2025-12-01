  1. Clienti privati
Brividi nell'Indiana Tamponamento apocalittico: 45 veicoli uno contro l'altro sulla neve

1.12.2025

L'incredibile maxi tamponamento.
L'incredibile maxi tamponamento.
Dipartimento dei Trasporti dell'Indiana (indot)

Nell'Indiana un impressionante maxi-tamponamento ha coinvolto circa 45 veicoli sulla I-70 durante una forte nevicata, senza causare feriti gravi.

Nicolò Forni

01.12.2025, 13:52

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Sulla I-70, vicino a Terre Haute nell'Indiana, si è verificato un maxi-tamponamento che ha coinvolto circa 45 veicoli, fortunatamente senza feriti gravi.
  • L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 del mattino sotto la neve, mentre sulla carreggiata opposta si registravano numerosi «slide-off», cioè sbandate e uscite di strada.
  • L'ufficiale Matt Ames ha invitato gli automobilisti a «restare a casa» se non strettamente necessario e, in caso di spostamenti, a viaggiare con fari accesi, cinture allacciate e massima attenzione alla guida.
Un maxi-tamponamento che ha coinvolto circa 45 veicoli si è verificato su un tratto di autostrada nell’Indiana.

Secondo quanto riportato da «People», citando una comunicazione via email dell'ufficiale dell'Indiana State Police Matt Ames, l'incidente è avvenuto sabato 29 novembre nelle corsie ovest della I-70, nei pressi di Terre Haute, cittadina a circa 124 chilometri a ovest di Indianapolis. La polizia ha precisato che non risultano feriti gravi.

L'episodio si è verificato poco prima delle 10 del mattino, mentre nevicava, come spiegato dallo stesso portavoce in un video in diretta pubblicato su Facebook.

Ames ha aggiunto che, oltre al maxi-tamponamento, si stavano verificando numerosi «slide-off», cioè uscite di strada e sbandate, anche nella carreggiata est dell'autostrada.

«Restate a casa»

In un secondo aggiornamento, Ames ha confermato che il tratto interessato era stato liberato, ma che la neve aveva ripreso a cadere. In quell'occasione ha colto l’occasione per rivolgersi direttamente agli automobilisti della zona, lanciando un appello alla prudenza.

«Prima di tutto - se non avete la necessità di mettervi in viaggio, restate a casa questa sera, così le strade potranno migliorare domani», ha detto, invitando chi può a evitare spostamenti non urgenti.

L'ufficiale ha poi proseguito ricordando alcune regole base di sicurezza: «Se invece dovete uscire, assicuratevi che i fari siano accesi, allacciate le cinture e soprattutto non guidate distratti», ha sottolineato, richiamando l'attenzione sull'importanza della concentrazione al volante.

