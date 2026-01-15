El Ayuntamiento de Madrid estudia prohibir las bengalas en locales de ocio tras el incendio en el restaurante Fanático de La Castellana https://t.co/z7yvNXvevQ pic.twitter.com/KEUHPs0vi3 — El Mundo Gran Madrid (@EM_GranMadrid) January 14, 2026

A meno di due settimane dall'incendio mortale nel bar Le Constellation di Crans-Montana, nel quale hanno perso la vita 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite, si è rischiato di vivere un dramma simile a Madrid.

Sabato sera alcune candele scintillanti hanno provocato un principio d'incendio in un ristorante della capitale spagnola, senza però fortunatamente causare vittime.

A prendere fuoco sono state delle tende, ma le fiamme son stata spente in fretta grazie all'intervento di un cameriere con un estintore.

Il gruppo proprietario del ristorante ha ora deciso di vietare definitivamente l'uso di qualsiasi materiale pirotecnico in tutti i suoi locali. Mostra di più

Sabato sera alcune candele scintillanti (note anche come «fuochi di Bengala» o «candele fontana») hanno provocato un principio d'incendio in un ristorante di Madrid, senza però fortunatamente causare vittime.

«Sabato delle fiamme sono divampate in uno dei locali di proprietà di GLH Singular Restaurants», ha scritto in un comunicato trasmesso all'AFP dal gruppo stesso, di cui fa parte il ristorante Fanatico, situato sulla famosa avenue de la Castellana, nel centro della capitale spagnola, dove è avvenuto il tutto.

«Il rogo è stato individuato e domato in circa otto secondi grazie all'uso di estintori, quindi il focolaio è rimasto sotto controllo», prosegue la nota, nella quale viene precisato che «non ci sono stati feriti né danni alla struttura».

A prendere fuoco è stata una tenda

Un video diffuso dai media spagnoli mostra quando avvenuto in questo locale noto per le sue animazioni e gli spettacoli a tema circense durante i pasti.

Si vede una tenda prendere fuoco nel momento in cui i clienti del ristorante vengono invitati a brandire candele scintillanti e ad agitarle a ritmo mentre delle ballerine si esibiscono sul bancone.

Un cameriere prende rapidamente un estintore per spegnere le fiamme.

«Da ora divieto dell'uso di materiale pirotecnico»

«Il gruppo GLH Singular Restaurants ha ora deciso di vietare definitivamente l'uso di qualsiasi materiale pirotecnico in tutti i suoi locali, rafforzando così il proprio impegno per la sicurezza dei clienti e dei dipendenti», si legge ancora nel comunicato.

L'incidente, se c'è bisogno di ricordarlo, è avvenuto a meno di due settimane dalla tragedia avvenuta a Capodanno nel bar Le Constellation di Crans-Montana, che ha causato 40 morti, principalmente adolescenti e giovani adulti, e 116 feriti.

Il dramma, che ha provocato uno shock in Svizzera, ma anche nel resto del mondo, è stato causato probabilmente (stando alle indagini ancora in corso) proprio dalle candele scintille piazzate sulle bottiglie di champagne che sono entrate in contatto con la schiuma fonoassorbente posata sul soffitto del locale che si trova in un seminterrato.