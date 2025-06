Perso, "degenerato", vandalizzato e riapparso dopo più di un secolo: "Tanz im Varieté" (1911) di Ernst Ludwig Kirchner è visibile al Kunstmuseum di Basilea. Keystone

Il quadro «Tanz im Varieté» di Ernst Ludwig Kirchner, considerato a lungo come andato perso, viene mostrato al pubblico al Kunstmuseum di Basilea per la prima volta dopo più di 100 anni. L'opera è stata venduta all'asta nel 2024 per 7 milioni di euro.

Keystone-SDA SDA

«Tanz im Varieté» era stato visto per l'ultima volta nel 1923, durante un'esposizione a Berlino, ha indicato il Kunstmuseum di Basilea in una nota. In seguito, la tela è apparsa soltanto su una fotografia in bianco e nero, fino alla sua vendita all'asta a Monaco di Baviera.

Il quadro è stato acquisito dalla Stiftung Im Obersteg nel giugno 2024, prosegue la nota. È seguito poi un restauro minuzioso, durato diversi mesi, eseguito dal Kunstmuseum di Basilea, dove si può ammirare l'opera da oggi e fino al 27 luglio.

Il pittore espressionista tedesco Ernst Ludwig Kirchner ha realizzato questa tela in grande formato nel 1911. Vi è rappresentata una scena di danza chiamata «cakewalk» attraverso la quale gli schiavi negli Stati Uniti deridevano le danze dei bianchi. La coppia vincente riceveva una torta ("cake» in inglese).

Considerata come arte «degenerata» dal regime nazista, «Tanz im Varieté» fu nascosta in una fattoria durante la Seconda Guerra mondiale. Scoperta nel 1945 da soldati francesi, la tela fu vandalizzata. Il proprietario lasciò l'opera in eredità ai figli nel 1980, a condizione che fosse restituita al pubblico.