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L'aeroporto di Milano Malpensa continuerà a essere intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Lombardia ha respinto il ricorso del Comune di Milano e di alcuni centri del Varesotto contro l'intitolazione dello scalo all'ex presidente del Consiglio e leader del centrodestra morto nel giugno 2023.

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La dimostrazione, per Marina Berlusconi, che i ricorsi «intrisi della solita ideologia trita e ritrita, sono stati l'ennesimo attacco giudiziario nei suoi confronti».

E per Barbara Berlusconi, che quella fatta è stata una «scelta legittima», «un riconoscimento meritato per il contributo» del padre «all'Italia e per il suo profondo legame con la Lombardia».

«Intitolare Malpensa a Silvio Berlusconi – aggiunge la primogenita dell'ex premier – è il giusto riconoscimento a un uomo che è sempre stato capace di guardare oltre l'orizzonte: oggi il suo nome continua a sovrastare le piccole miserie di coloro che non riescono a perdonargli la sua grandezza. Del resto, un aeroporto serve a volare e non può restare ostaggio di chi vorrebbe tenere l'Italia ancorata a terra, prigioniera di vecchi rancori».

«È la vittoria del buonsenso, un omaggio a un protagonista assoluto del nostro Paese. Berlusconi è un grande italiano», esulta anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che nell'estate di due anni fa aveva approvato la decisione dell'Enac, scatenando le proteste del centrosinistra.

Atto «profondamente politico e profondamente sbagliato»

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aveva parlato di un atto «profondamente politico e profondamente sbagliato» e Palazzo Marino si era fatto promotore del ricorso ai giudici amministrativi, a cui si erano poi associati i Comuni di Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo.

A quasi due anni di distanza è arrivata la decisione del Tar che, nel dichiarare i ricorsi in parte infondati e in parte inammissibili, ha ritenuto legittimo l'operato dell'Enac.

Scelta che, secondo il presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, Pierluigi Di Palma, «consolida la delibera approvata anche dal vicepremier e ministro Salvini, e il quadro normativo che attribuisce all'Enac e al Ministero competente, la titolarità delle scelte relative alla denominazione degli aeroporti».

I giudici, prosegue l'Ente, «hanno inoltre evidenziato che tale intitolazione presenta natura prevalentemente simbolica e onorifica, precisando che gli aeroporti costituiscono infrastrutture appartenenti al demanio dello Stato, destinate a soddisfare interessi di rilievo nazionale e internazionale e, pertanto, non assimilabili alla toponomastica locale, ambito nel quale operano i Comuni».

«Questa è una giornata importante»

«Grande soddisfazione» per la sentenza viene espressa da Marco Bestetti, consigliere regionale lombardo di FdI, che al Pirellone aveva chiesto e ottenuto la costituzione in giudizio della Regione Lombardia per difendere l'intitolazione.

Soddisfatta anche Forza Italia: per il partito, «per la Lombardia e per tutti coloro che riconoscono a Silvio Berlusconi il suo straordinario contributo alla vita imprenditoriale, sportiva e politica del Paese, questa è una giornata importante – sottolinea Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Lombardia – Intitolare Malpensa a lui significa riconoscere il ruolo straordinario che ha avuto per la Lombardia e per l'Italia intera».

Non cambia invece opinione il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, che in alternativa a quello di Berlusconi aveva proposto i nomi di Gino Strada e Luca Attanasio. Per l'esponente dem l'intitolazione all'ex premier resta infatti «una pessima idea».