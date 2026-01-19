  1. Clienti privati
Buone notizie Tavola Svizzera ha salvato ben 8'500 tonnellate di cibo nel 2025 per darlo ai bisognosi

SDA

19.1.2026 - 08:53

Il cibo salvato dalla spazzatura è in aumento. (Immagine d'archivio).
Il cibo salvato dalla spazzatura è in aumento. (Immagine d'archivio).
Keystone

Nel 2025 Tavola Svizzera ha salvato dalla spazzatura circa 8500 tonnellate di derrate alimentari, rendendole disponibili per le persone bisognose. Si tratta di un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente.

Keystone-SDA

19.01.2026, 08:53

19.01.2026, 09:01

Un buona fetta di queste derrate proveniva dall'industria alimentare, si legge in un comunicato odierno dell'organizzazione. Hanno però avuto effetti positivi anche una nuova logistica della surgelazione così come percorsi ottimizzati di ritiro e distribuzione.

In totale Tavola Svizzera ha preparato 1,7 milioni di borse della spesa dal peso di cinque chili, pari a un valore di circa 61,8 milioni di franchi e con emissioni evitate di 14'205 tonnellate di CO2. La merce è stata distribuita a diverse associazioni attive nel sociale.

La fondazione è attiva in Svizzera dal 2001 e raccoglie giornalmente merce invenduta dai commercianti per poi redistribuirla a chi ne ha bisogno.

