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Matrimonio da sogno Taylor Swift e Travis Kelce si sposeranno il 3 luglio

SDA

6.6.2026 - 20:31

Dovrebbe essere festa grande.
Dovrebbe essere festa grande.
Keystone

Uno dei matrimoni più attesi dell'anno, quello tra Taylor Swift e Travis Kelce, potrebbe avere una data.

Keystone-SDA

06.06.2026, 20:31

06.06.2026, 20:37

Almeno secondo il New York Post che rivela che le nozze tra la popstar e il campione di football potrebbero tenersi il 3 luglio al Madison Square Garden, dove Taylor si è esibita tante volte.

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Se fosse confermato, per New York sarebbe un weekend di fuoco, tra gli eventi dei mondiali di calcio e le celebrazioni per il 250esimo Le autorità cittadine, in particolare la polizia, si stanno già preparando da mesi ad affrontare le sfide logistiche e di sicurezza legate a una concentrazione di eventi.

Ma non si aspettavano che T-Swift e il suo Kelce decidessero di trasformare il Madison Square Garden nella sede del loro matrimonio.

Un indizio potrebbe essere che la struttura non ha eventi in programma dal 29 giugno al 6 luglio. Stando al tabloid il piano per le nozze prevede il trasporto degli ospiti alla sede dell'evento su autobus dai vetri oscurati, sfruttando i numerosi ingressi e le infrastrutture ad alta sicurezza dello stadio.

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