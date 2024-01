Sono ogni giorno numerosissimi gli interventi dei pattugliatori TCS. Keystone

Nel 2023 il Touring Club Svizzero (TCS) è intervenuto 358’300 volte per fornire assistenza a veicoli in difficoltà.

Si è confermata la tendenza al lieve aumento già osservata negli anni precedenti, con l'eccezione del 2020, periodo caratterizzato dai confinamenti per la pandemia.

In 340'100 casi si è trattato di soccorrere conducenti che dovevano far fronte a un'avaria, mentre ulteriori 18’200 sono stati dovuti a veicoli incidentati, spiega l'associazione in un comunicato odierno. Sebbene il numero totale di interventi sia aumentato solo leggermente dal 2020, quelli dovuti a incidenti sono cresciuti di oltre il 25% negli ultimi due anni.

I guasti più frequenti? Continuano ad essere i problemi con le batterie di avviamento (36,6%), seguiti da danni a pneumatici o ruote (17,9%) e da problemi con le chiavi dell'auto o le serrature (2,6%). Più o meno nelle stesse proporzioni, questi tre tipi di difficoltà erano gli stessi anche negli anni precedenti. Il tasso di proseguimento del viaggio dopo l'intervento del TCS è stato di circa l’80%, come in passato.

Su 358’300 soccorsi stradali, circa 323’800 riguardavano vetture a combustione o ibride e 7800 auto elettriche. Circa 16'600 interventi sono stati effettuati per motociclette, mentre i restanti 10'100 hanno coinvolto altri veicoli come biciclette tradizionali, biciclette elettriche, camion, camper e rimorchi. In relazione al parco veicoli in circolazione sulle strade elvetiche si osserva 1 guasto ogni 10 veicoli all'anno per le auto a combustione (comprese le ibride), rispetto a 1 guasto ogni 15 per le vetture elettriche. Questa media statistica non tiene però conto dell'età o del chilometraggio dei veicoli, sottolinea il TCS.

Istituita nel 1929, l'assistenza del TCS fornisce ai suoi soci un servizio di soccorso stradale 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, in tutta la Svizzera. Il TCS conta circa 200 pattugliatori e può ricorrere ad altrettante officine partner. La cosiddetta Pattuglia TCS è composta da 215 auto, 17 veicoli multifunzionali con asse di traino e 7 con rimorchio, 38 semirimorchi e 12 camion con e senza rimorchio.

hm, ats