In Svizzera oggi le temperature hanno superato per la prima volta quest'anno i 30 gradi. È accaduto in varie località.

Secondo MeteoSvizzera la temperatura ha raggiunto i 31,3 gradi a Visp (VS) e i 30,9 gradi a Basilea Binningen. All'aeroporto di Ginevra si sono registrati 30,2 gradi.

In numerose zone della Svizzera tedesca la colonnina di mercurio è poi salita oltre i 28 gradi.