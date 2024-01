Temperature intorno ai 16 gradi oggi a quote elevate in diversi luoghi della Svizzera, dove non era mai stato così caldo in gennaio. Il termometro ha raggiunto per esempio i 16,4 gradi a Piotta, a 990 metri, e i 15,4 gradi a Disentis (GR), a 1197 metri, ha comunicato MeteoSvizzera.

A Piotta (qui in una foto d'archivio) si sono superati i 16 gradi. © Ti-Press / Ti-Press

A Piotta è stato superato di 0,8 gradi il record del gennaio 2015 e a Disentis di 1,2 gradi quello dello stesso mese nel 2011, ha indicato l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).

A Zermatt (VS), a 1638 metri sul livello del mare, sono stati registrati 13,4 gradi, 2,2 gradi in più rispetto all'ultimo record del gennaio 2002, mentre a Samedan (GR), a 1709 metri, sono stati misurati 11,1 gradi, più dei 10,9 del gennaio 2002.

L'aria molto mite dell'Atlantico è arrivata oggi in #Svizzera. Di conseguenza, si registrano diversi nuovi record di temperatura massima per #gennaio in #Ticino, nei #Grigioni e in #Vallese. A #Zermatt, il vecchio record è stato addirittura battuto di ben 2,2 gradi. pic.twitter.com/KnAUaLBccL — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) January 24, 2024

ev, ats