La tempesta Benjamin ha colpito duramente oggi la Svizzera, con violente raffiche di vento che in diversi luoghi hanno superato i 100km/h: al Pilatus (OW) hanno toccato i 148km/h e a Les Diablerets (VD) i 145km/h. Il fenomeno ha provocato la caduta di alberi con conseguenti interruzioni del traffico ferroviario e stradale in particolare nella Svizzera romanda. Numerosi gli interventi dei pompieri in diverse regioni.

La tempesta Benjamin Una strada è chiusa a causa di un traliccio elettrico caduto a terra dopo essere stato abbattuto dai forti venti durante la tempesta autunnale Benjamin, a Biere (VD), in Svizzera, giovedì 23 ottobre 2025. Immagine: KEYSTONE Un cartello indica che il parco è temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza a causa della tempesta Benjamin e per evitare che le persone rimangano ferite dalla caduta di rami o alberi, giovedì 23 ottobre a Ginevra. Immagine: KEYSTONE Due dipendenti della società Romande Energie stanno lavorando su un traliccio dell'elettricità che è stato abbattuto dal forte vento durante la tempesta autunnale Benjamin, a Biere, in Svizzera, giovedì 23 ottobre 2025. Immagine: KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Tra gli incidenti più spettacolari, un traliccio di sostegno di una linea ad alta tensione è caduto a Bière (VD) poco prima delle 11.00. Il cavo, tuttavia, non si è spezzato.

A Givrins (VD) un albero è caduto su un autobus che trasportava circa 15 persone, ma non ci sono stati feriti, secondo il giornale La Côte.

La polizia vodese ha segnalato 80 operazioni, mentre i vigili del fuoco hanno ricevuto 750 chiamate e hanno compiuto 115 interventi, la maggior parte dei quali riguardava la caduta di alberi, rami e segnali stradali.

Un ferito a Friburgo

Anche nel cantone di Friburgo alberi e rami sono caduti sulla carreggiata. Materiali di copertura sono volati via.

In totale i servizi comunali, i pompieri e la polizia sono intervenuti in una trentina di occasioni, principalmente nei distretti di Gruyère, Broye e Sarine, ha indicato a fine giornata a Keystone-ATS la polizia cantonale friburghese.

Una persona è rimasta leggermente ferita a Bulle (FR) quando una barra di alluminio si è staccata dalla struttura di un edificio.

Battelli fermi, treni limitati

Sul Lemano la CGN, Compagnia generale di navigazione sul lago, ha annullato tutte le linee regolari per tutta la giornata la giornata.

Le FFS hanno annunciato diverse limitazioni del traffico nel corso della giornata: le linee tra Payerne (VD) e Chiètres (FR), tra Vevey (VD) e Aigle (VD) e tra La Sarraz (VD) e Vallorbe (VD) sono state tutte interessate da interruzioni del traffico, così come la linea tra La Chaux-de-Fonds (NE) e Besançon (F), dove l'interruzione dovrebbe durare fino alle 19:00, secondo l'orario online.

Nel canton Ginevra, il Servizio antincendio e di soccorso (SIS) ha compiuto 78 interventi tra le 7.00 e le 11.00, essenzialmente a causa di caduta di alberi, ha dichiarato il capitano Nicolas Millot, portavoce del SIS.

I comuni della riva destra del lago sono stati particolarmente colpiti, così come il centro di Ginevra, e il personale di emergenza e i boscaioli sono stati chiamati ad intervenire. La città di Ginevra ha dichiarato la chiusura di tutti i suoi parchi fino a nuovo avviso a causa delle forti raffiche annunciate.

Colpita anche la svizzera tedesca

La tempesta Benjamin ha causato danni significativi anche nel cantone di Berna: tra le 7.00 e le 15.00 circa, la polizia cantonale ha ricevuto 82 segnalazioni, la metà delle quali provenienti dall'Oberland bernese.

La tempesta ha in particolare sradicato diversi alberi lungo la strada cantonale tra Thun e Blumenstein, che si sono impigliati in altri alberi. Le operazioni di intervento non hanno potuto essere attuate subito a causa del forte vento.

Nel cantone di San Gallo, il rimorchio di un veicolo per le consegne si è ribaltato sulla A13 vicino a Rüthi a causa di una forte raffica di vento, ed entrambe le corsie sono state chiuse al traffico per circa due ore.

Nel cantone di Basilea Città, i servizi di soccorso e la polizia hanno ricevuto circa 25 chiamate legate alla tempesta.

Ecco a quanto ha soffiato il vento

In generale, tuttavia, la portata del fenomeno è stata inferiore al previsto. I vigili del fuoco sono stati molto impegnati, in particolare per mettere in sicurezza e smantellare parzialmente un tetto danneggiato.

Secondo MeteoSvizzera in pianura, in singoli casi, i venti hanno soffiato toccando i 128km/h a Le Bouveret (VS) e i 110 km/h a Nyon (VD) e a quote più elevate picchi, oltre a quelli già citati al Pilatus e a Les Diablerets, sono stati registrati a La Dôle (VD) – 140 km/h -, al Moléson (FR) – 134 km/h – e al Chasseral (BE) – 131km/h.

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia aveva previsto che un vento «da forte a tempestoso» avrebbe sferzato tutto il Paese e aveva emesso un'allerta di livello 3 su 5 per tutto il nord delle Alpi.