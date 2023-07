Le operazioni di sgombero dei materiali (da rami a pezzi di lamiera passando per frammenti di tegole) e di riparazione delle infrastrutture sono riprese stamani dopo essere state interrotte ieri sera al sopraggiungere del buio. Keystone

A La Chaux-de-Fonds, nel Canton Neuchâtel, investita ieri poco prima di mezzogiorno da un violentissimo temporale, i disagi non sono ancora finiti.

Circa 200 economie domestiche stamani sono ancora prive di corrente, i collegamenti ferroviari verso Le Locle (NE) e Neuchâtel sono tuttora interrotti – i treni sono sostituiti da bus – e la rete viaria secondaria permane in gran parte inagibile.

Lo ha indicato alla radio romanda RTS, durante il notiziario delle 8.00, il portavoce della polizia cantonale Daniel Favre. Le operazioni di sgombero dei materiali (da rami a pezzi di lamiera passando per frammenti di tegole) e di riparazione delle infrastrutture sono riprese stamani dopo essere state interrotte ieri sera al sopraggiungere del buio. La Posta oggi non procederà alla distribuzione di lettere, pacchi e giornali. La circolazione stradale sugli assi principali è stata ripristinata.

Le autorità continuano a invitare la popolazione a limitare gli spostamenti a causa del rischio di caduta di detriti.

La tempesta che per pochi minuti ha investito ieri verso le 11.30 la metropoli orologiera, con raffiche di oltre 200 km/h, ha provocato la morte di una persona e il ferimento di una quarantina. I feriti sono stati ricoverati in nosocomi del cantone. Nessuno di loro è in pericolo di morte. L'ammontare dei danni, che appaiono ingenti, non ha ancora potuto essere stabilito. Gli edifici danneggiati sono migliaia.

La tempesta ha colpito pesantemente La Chaux-de-Fonds, ma ha attraversato tutte le cosiddette Montagne neocastellane, che designano la catena del Giura nel nord del Cantone.

lp, ats