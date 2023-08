Nella diga di Braskereidfoss, in Norvegia, si è aperta una falla, dopo che sulla regione si sono abbattute pesanti piogge a causa della tempesta Hans.

Si è aperta una falla nella diga di Braskreidfoss. KEYSTONE

L'impianto è pertanto andato in sovraccarico a causa di un guasto e il livello di allarme nella zona ha portato le autorità a disporre l'evacuazione degli abitanti, in particolare, nei pressi della centrale idroelettrica di Braskereidfoss, che è stata allagata a causa dell'eccesso d'acqua affluita dal fiume Glomma.

«L'acqua ha gradualmente iniziato a fuoriuscire dal lato della diga e al momento non vengono prese misure presso la centrale», ha affermato la polizia norvegese.

Il sistema automatico non ha funzionato

I generatori della centrale, situata nel comune di Valer, a circa 130 km a nord di Oslo, si sono fermati intorno alle 6:30 di stamattina, a causa di un guasto alla rete elettrica.

In caso di emergenza, le paratoie avrebbero dovuto aprirsi automaticamente per ridurre il livello dell'acqua nell'invaso, ma ciò non è accaduto. In un primo momento si era arrivati a considerare la possibilità di usare l'esplosivo per aprire una breccia, ma poi la tensione si è allentata.

«Sembra stia andando bene»

L'operatore Hafslund ha dichiarato in una nota che l'acqua ha iniziato a passare attraverso un argine della diga, vicino alla centrale elettrica, e «finora sembra che stia andando bene».

La tempesta Hans ha causato notevoli danni nel sud della Norvegia e in alcune parti di Svezia e Danimarca.

L'allerta meteo rimane di livello giallo e arancione in Norvegia e parti della Svezia, mentre l'ufficio meteorologico ha emanato l'allerta rossa per la regione di Halland, sulla costa occidentale svedese a sud di Goteborg.

SDA