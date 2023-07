Parte dei danni causati dalla tempesta di lunedì a La Chaux-de-Fonds. Keystone

Mentre prosegue a La Chaux-de-Fonds (NE) la conta dei danni e i lavori di sgombero dei detriti causati dalla tempesta di lunedì, il traffico ferroviario tra la «capitale» degli orologi e il capoluogo, Nauchâtel, è ripreso normalmente.

Si tratta di un primo tassello verso la normalizzazione della situazione. I primi treni hanno cominciato a circolare alle 05.00 di stamane, ha spiegato a Keystone-ATS il portavoce delle FFS, Jean-Philippe Schmidt. I bus della della rete urbana hanno ripreso a circolare progressivamente da ieri.

Fino ad oggi la cittadina, ubicata a mille metri sul livello del mare, era tagliata fuori dalla rete ferroviaria nazionale a causa della tormenta che, oltre a causare enormi danni a case e infrastrutture, ha anche provocato il decesso di una persona e una quarantina di feriti.

Tuttavia, benché la situazione si stia normalizzando, la popolazione è invitata ad evitare spostamenti inutili, anche per agevolare i lavori di pulizia di strade e parchi, dove il vento impetuoso ha sradicato centinaia di alberi. Per la cronaca, il maltempo ha causato, secondo le prime stime, danneggiamenti per 70-90 milioni di franchi. Da 3 a 5 mila immobili presentano danni sui 7500 che conta la zona.

lp, ats