Svizzera È tempo di Carnevale, la SUVA: «Attenzione all'udito!»

SDA

27.1.2026 - 10:05

Il frastuono delle Guggen è una minaccia per i timpani.
Il frastuono delle Guggen è una minaccia per i timpani.
Keystone

Più di una sega circolare, poco meno di un martello pneumatico. Carnevale fa rima con divertimento, ma, avverte la Suva, anche con rumore: una minaccia spesso sottovalutata, che però può arrecare danni a lungo termine soprattutto nei giovani e nei bambini.

Keystone-SDA

I valori medi durante i balli di Carnevale oscillano tra i 100 e i 105 decibel, scrive oggi in una nota l'istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni, citando proprie misurazioni. A titolo di paragone, una sega circolare ne produce circa 95 e un martello pneumatico 110.

Già con 100 decibel si mette in pericolo l'udito a partire da un'esposizione di un'ora alla settimana, spiega la Suva, un valore che durante i bagordi carnascialeschi viene raggiunto in fretta e interessa in particolare i musicisti delle Guggen.

A essere a rischio sono più di tutti i giovani, spesso non consci delle insidie. I danni rimangono a lungo inosservati e sono poi irreversibili, senza quindi la possibilità di recuperare le capacità uditive perse. Le conseguenze si manifestano generalmente a distanza di anni, quando i guai dovuti al frastuono si sommano ai problemi naturali legati all'invecchiamento.

Discorso simile per bambini e bebè, le cui orecchie sono ancora in fase di sviluppo e reagiscono in modo molto sensibile al baccano. Per la loro protezione, la Suva consiglia dunque ai genitori di ricorrere a cuffie antirumore.

