  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Argovia Tentata rapina alla Migros di Villmergen, l'autore è in fuga

SDA

8.11.2025 - 17:26

Le indagini sono ancora in corso. (Foto simbolica)
Le indagini sono ancora in corso. (Foto simbolica)
Keystone

Questa mattina, sabato, un uomo ha tentato una rapina presso una filiale della Migros a Villmergen, nel canton Argovia. 

Keystone-SDA

08.11.2025, 17:26

08.11.2025, 18:17

Il malvivente, mascherato e armato di coltello, ha minacciato un dipendente chiedendo invano denaro contante. L'uomo è fuggito poco dopo senza alcun bottino.

Stando a quanto dichiara la polizia cantonale argoviese in un comunicato, nessuno è rimasto ferito durante la tentata rapina.

Nonostante le ricerche avviate immediatamente dopo i fatti, l'autore non è ancora stato identificato, precisano le forze dell'ordine. Le ricerche sono ancora in corso. La polizia invita eventuali testimoni a farsi avanti.

I più letti

Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»
Il pisolino di Donald Trump nello Studio Ovale diventa virale
Dopo il volo diretto più lungo al mondo, si va verso un altro record nei cieli
Modella brasiliana aggredita su un treno: «Voleva uccidermi, nessuno è intervenuto»
È uscito il libro di Virginia Giuffre: ecco alcuni dettagli scioccanti sul principe Andrea

Altre notizie

Dopo «sleepy Joe». Il pisolino di Donald Trump nello Studio Ovale diventa virale

Dopo «sleepy Joe»Il pisolino di Donald Trump nello Studio Ovale diventa virale

Non aveva i permessi. Mark Zuckerberg apre una scuola illegale a Palo Alto, i vicini s'infuriano e la fanno chiudere

Non aveva i permessiMark Zuckerberg apre una scuola illegale a Palo Alto, i vicini s'infuriano e la fanno chiudere

Vaud. Resta incastrato mentre svolge lavori con trattore, morto un uomo a Saint-Livres

VaudResta incastrato mentre svolge lavori con trattore, morto un uomo a Saint-Livres