  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sisma Nuovo terremoto di 7,4 colpisce al largo della Kamchatka

SDA

13.9.2025 - 08:01

Dopo la scossa al largo della Kamchatka è scattato l'allarme tsunami
Dopo la scossa al largo della Kamchatka è scattato l'allarme tsunami
Keystone

Un terremoto di magnitudo 7,4 si è verificato al largo della costa della Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo, secondo quanto riportato dall'United States Geological Survey (Usgs).

Keystone-SDA

13.09.2025, 08:01

13.09.2025, 09:07

Il Pacific Tsunami Warning Center ha dichiarato che onde «pericolose» erano possibili lungo le coste entro 300 chilometri dall'epicentro del sisma.

Il Pacific tsunami warning center ha revocato l'allarme tsunami diffuso dopo un terremoto di magnitudo 7,4 avvenuto al largo della Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo.

L'Usgs ha affermato che il sisma ha colpito 111 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo della regione della Kamchatka, a una profondità di 39,5 chilometri.

A luglio, uno dei terremoti più forti mai registrati ha colpito la penisola di Kamchatka, innescando tsunami alti fino a quattro metri attraverso il Pacifico e provocando evacuazioni dalle Hawaii al Giappone.

Sisma in Russia. Scossa 8.8 in Kamchatka: ecco tutto quello che è successo sulle coste del Pacifico

Sisma in RussiaScossa 8.8 in Kamchatka: ecco tutto quello che è successo sulle coste del Pacifico

I più letti

La tennista Kalinskaya, ex di Sinner, respinge Rune: «È disperato». Ma lui non ci sta
L'ex assistente di Pippo Baudo diffida Katia Ricciarelli: «Lui non voleva più vederla»
Il «Birthday Book» di Epstein riassunto in 7 punti
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Ecco di cosa sarebbe morta la regina Elisabetta e qual è stato il suo ultimo desiderio

Altre notizie

Guinness World Records. Record a Chardonne: 1088 bottiglie stappate contemporaneamente

Guinness World RecordsRecord a Chardonne: 1088 bottiglie stappate contemporaneamente

Argovia. Giovani attraversano un campo di mais con un'auto rubata a Birr

ArgoviaGiovani attraversano un campo di mais con un'auto rubata a Birr

Solette e Zurigo. Due feriti gravi in due incidenti a Biberist e Meilen

Solette e ZurigoDue feriti gravi in due incidenti a Biberist e Meilen