Sisma potenteUn terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l'isola giapponese di Hokkaido
SDA
27.4.2026 - 08:10
Un potente terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l'isola giapponese settentrionale di Hokkaido secondo quanto riportato dalle agenzie statunitensi e giapponesi.
Keystone-SDA
27.04.2026, 08:10
27.04.2026, 08:13
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Il sisma si è verificato poco prima delle 5:30 ora locale (le 23:30 in Svizzera) nella parte meridionale di Hokkaido a una profondità di circa 80 chilometri (50 miglia), secondo quanto riportato dall'Agenzia meteorologica giapponese (JMA) e dall'Istituto geologico statunitense (USGS).
Non è stato emesso alcun allarme tsunami. Questo terremoto arriva a meno di una settimana dall'avvertimento lanciato dalla JMA riguardo a un aumento del rischio di terremoti di magnitudo elevata (8.0 o superiore) a seguito del sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito la costa della prefettura di Iwate, nel nord del Giappone, lunedì scorso.