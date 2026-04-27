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Sisma potente Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l'isola giapponese di Hokkaido

SDA

27.4.2026 - 08:10

Un potente terremoto ha colpito l'isola di Hokkaido
Un potente terremoto ha colpito l'isola di Hokkaido
Keystone

Un potente terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l'isola giapponese settentrionale di Hokkaido secondo quanto riportato dalle agenzie statunitensi e giapponesi.

Keystone-SDA

27.04.2026, 08:10

27.04.2026, 08:13

Il sisma si è verificato poco prima delle 5:30 ora locale (le 23:30 in Svizzera) nella parte meridionale di Hokkaido a una profondità di circa 80 chilometri (50 miglia), secondo quanto riportato dall'Agenzia meteorologica giapponese (JMA) e dall'Istituto geologico statunitense (USGS).

Non è stato emesso alcun allarme tsunami. Questo terremoto arriva a meno di una settimana dall'avvertimento lanciato dalla JMA riguardo a un aumento del rischio di terremoti di magnitudo elevata (8.0 o superiore) a seguito del sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito la costa della prefettura di Iwate, nel nord del Giappone, lunedì scorso.

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